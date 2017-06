Indossando la maglia del Barcellona in Arabia Saudita si rischiano perfino 15 anni di galera. Questo perché i catalani sono sponsorizzati dalla Qatar Airways.

4 ore fa di Elmar Bergonzini

Ben 15 anni di galera. Oppure, se dovesse andare bene, 135mila euro di multa. Questo si rischia se si decide di indossare la maglia del Barcellona in Arabia Saudita. Lo stato non vuole boicottare i catalani, ma il loro sponsor, vale a dire Qatar Airways. Questo perché in Qatar, si dice, perfino l’Isis riceverebbe un sostegno importante.

Da ora indossare pubblicamente la maglia del Barcellona con la scritta Qatar Airways, così come posare in una foto con la stessa, è ufficialmente reato. E dopo l’Arabia Saudita in altri paesi del golfo si potrebbe decidere di prendere le stesse contromisure. Per chi trasgredisce le regole, la punizione è davvero pesante.

Si va infatti da una multa di 135mila euro fino alla carcerazione per 15 anni. Già nei giorni scorsi paesi come l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi e l’Egitto, oltre al Bahrein, avevano deciso di boicottare i voli per il Qatar abolendoli. È inoltre stata pubblicata una lista di 59 personalità e 14 organizzazioni ospitate dal Qatarma che sono accusate di finanziare attività terroristiche come di Al-Qaeda, Hamas, e dell’Isis.

Nulla quindi contro il Barcellona, ma solo contro chi lo sponsorizza. Anzi, il problema, almeno per quel che riguarda i blaugrana, verrà presto risolto. Dalla stagione 2017-2018 (che comincerà ufficialmente il primo luglio) sulle maglie dei catalani apparirà il marchio Rakuten, colosso dell’e-commerce giapponese, proprio in sostituzione della Qatar Airways.

In Bahrein, nei giorni scorsi, si è perfino deciso di minacciare col carcere chi tramite i social dovesse esprimere simpatia nei confronti del Qatar. Preoccupa a tal proposito la decisione della Fifa di far disputare i Mondiali del 2022 proprio in Qatar. Mancano ancora tanti anni, ma fra manifestazioni e polemiche al momento la tendenza degli altri paesi è quella di isolare Doha. La competizione attualmente è in pericolo. Perché minacciare la gente con 15 anni di galera e poi andare a giocare proprio in Qatar sarebbe impensabile. La polemica va ben oltre lo sponsor del Barcellona.