L'ex pugile ha criticato duramente il sempre più probabile Super Fight, definendolo la morte della boxe. Ora arriva la replica del boss UFC.

4 ore fa

Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni di due settimane fa di Oscar De La Hoya. L'ex pugile è tra i principali oppositori riguardo l'opportunità di vedere realizzato il Super Fight di boxe tra Floyd Mayweather e Conor McGregor. L'incontro è sempre più vicino alla stipulazione ufficiale, le ultime indiscrezioni parlano già di una data approssimativa il prossimo settembre.

Una sfida che secondo la leggenda della boxe, potrebbe sancire simbolicamente "la morte" del pugilato, come spiegato in un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook:

Le loro motivazioni sono chiare: i soldi. Alla fine dell'incontro avranno vinto entrambi per le cifre incassate, ma a perdere sarà questo sport che resterà ucciso. Per questo noi fan dobbiamo fare di tutto per fare in modo che questo circo non vada in scena. Noi non vogliamo vedere tutto ciò.

Dana White risponde a De La Hoya

E non è certo il primo commento di De La Hoya riferito alla sfida tra Mayweather e McGregor, visto che anche nei mesi scorsi si era sempre espresso in termini duri e critici su questo possibile incontro. In particolare se l'era presa con Notorious, spiegando che a suo giudizio un debuttante nel mondo del pugilato non può presentarsi e sfidare una leggenda del calibro di Pretty Boy Floyd.

Come fa notare Dana White, però, sempre lo stesso De La Hoya non era così contrario quando si era trattato di proporre un suo assistito per un incontro proprio con McGregor.

Sul suo profilo Twitter, la settimana scorsa, il boss della UFC aveva sottolineato l'incoerenza della leggenda del pugilato, riproponendo una sua vecchia intervista in cui sponsorizzava il boxeur messicano Saul Alvarez, soprannominato "El Canelo", detentore dei titoli mondiali WBO dei pesi superwelter e The Ring dei medi. E guarda caso è rappresentato proprio dalla sua agenzia, la "De La Hoya’s Golden Boy Promotions".

"Che ti frega di Mayweather e McGregor?"

Non è finita, perché Dana White è tornato a parlare dell'argomento in un'intervista a Espn e ha aggiunto delle nuove considerazioni:

Conosco De La Hoya da tanto tempo. Ogni volta che ha combattuto l’ho supportato. È strano, non so cosa dire. Non mi è mai capitata una cosa così, in nessuna promozione. Nel pugilato di solito ci si pugnala alle spalle, perché la maggior parte della gente nello sport è stronza. Se ad esempio dovessi alzarmi la mattina e trattare con gente come Bob Arum, allora mi sparerei un colpo in testa. Ma con Oscar no, ho sempre avuto un discreto rapporto lavorativo con lui ed è strano il suo comportamento. Penso sia stata gestita male. Che gliene frega se Mayweather e McGregor combattono?

La palla ora passa di nuovo a De La Hoya. Di certo, se dovesse essere ufficializzato l'accordo, Mayweather e McGregor combatteranno lo stesso. Con o senza il consenso della leggenda del pugilato.