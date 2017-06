Il più grande sprinter di tutti i tempi si ritirerà dalle competizioni ad agosto dopo i Mondiali. Ha vinto 8 medaglie d'oro olimpiche e detiene 4 record del mondo.

0 condivisioni 0 stelle

1 ore fa di Alberto Casella

Fa effetto dirlo, ma l'estate alle porte sarà l'ultima con Usain Bolt a gareggiare in pista, l'ultima in cui tutti ci siederemo sul divano per ammirare in tv la saetta giamaicana, pronti ad applaudire un nuovo record. Tutti, sì, perché Bolt non è solo uno dei più forti atleti di tutti i tempi in tutte le discipline, ma è personaggio, fenomeno mediatico, brand, spettacolo e adrenalina allo stato puro.

Non è necessario essere appassionati di atletica leggera per amare Usain, basta appassionarsi allo show, abbandonarsi alla simpatia del personaggio, ammirare l'eleganza del gesto, il primo in fondo che l'homo erectus ha imparato da quando ha cominciato a muoversi da bipede, un gesto necessario, allora, per sfuggire a predatori e pericoli vari.

Un gesto semplice e atavico che, però, come lo fa lui non lo fa nessuno, nemmeno oggi. Dotato di leve lunghissime, dall'alto del suo metro e 95, Usain Bolt ha sviluppato una tecnica che gli permette di percorrere i 100 metri piani con una falcata massima di 2,70 metri e in soli 41 passi da linea a linea, quando ai suoi colleghi ne servono in media due o tre in più. Anette Hosoi del Massachusetts Institute of Technology e Samuel Hamner della Stanford University hanno studiato a lungo i suoi record:

Usain Bolt è unico per come riesce a produrre un’accelerazione incredibile e a mantenere una velocità di punta molto elevata. La sua dote naturale più impressionante è il timing estremamente preciso del segnale elettrico che va dal cervello al muscolo.

24 Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 1

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 2

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 3

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 4

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 5

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 6

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 7

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 8

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 9

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 10

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 11

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 12

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 13

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 14

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 15

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 16

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 17

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 18

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 19

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 20

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 21

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 22

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 23

Facebook Twitter Pinterest Usain Bolt 24

Chiudi 1 di 24

Usain Bolt: tutti i suoi record a due mesi dal ritiro

Il prossimo weekend Usain Bolt compirà il primo passo verso il ritiro disputando il GP Racers, la sua ultima gara in Giamaica. Poi ci saranno i meeting estivi fino ai Campionati Mondiali che si terranno a Londra dal 5 al 13 agosto, poche settimane prima del suo 31mo compleanno. Si concluderà allora un'epoca per l'atletica e per lo sport, un decennio in cui la saetta di Sherwood Content ha messo tutti in fila, sempre, riducendo qualsiasi altro pur fortissimo collega al ruolo di comprimario.

Usain Bolt è anche grande appassionato di calcio

Un po' come capitò con altri "alieni" nello sport, gente come Pelé, Mohamed Alì, forse Merckx, la cui forza e la cui classe oscurarono la carriera di atleti che avrebbero potuto essere dominanti o comunque protagonisti senza di loro, da Frazier a Foreman, da Garrincha a Gimondi.

Mohamed Alì e Joe Frazier

Otto medaglie d'oro olimpiche

Nel rullino della carriera di Bolt ci sono 8 medaglie olimpiche, ovviamente d'oro, che sarebbero 9 senza la revoca di quella della staffetta 4x100 ai Giochi di Pechino causa doping del compagno Nesta Carter, accertato solo nel gennaio scorso. Praticamente, esclusa quest'ultima, Usain ha vinto tutte le gare olimpiche a cui ha partecipato, unico nella storia a essersi aggiudicato l'oro nei 100 e nei 200 m. in tre Olimpiadi consecutive.

La vittoria di Bolt sui 100 m. a Pechino 2008

I primati: 100, 200 e staffetta

Sui 100 Bolt ha battuto tre volte il record del mondo, che prima di lui apparteneva al connazionale Asafa Powell con 9'74". Tutto è avvenuto fra il 31 maggio 2008 e il 16 agosto 2009: nella prima occasione Usain limò di pochissimo il precedente primato: 9'72". Poi alle Olimpiadi di Pechino scese a 9'69" ed esattamente un anno più tardi, a Berlino scrisse un 9'58" che dura e sembra destinato a durare a lungo. Bolt ha abbassato il record principe dell'atletica di 16 centesimi, facendo in meno di 15 mesi quello che i suoi predecessori avevano impiegato 16 anni a fare (dal 9'90" di Burrell del 1991 al 9'74" di Powell nel 2007).

Il record sui 100 metri nel 2009

Non meno impressionanti sono stati i suoi due record sui 200 metri. Sempre alle Olimpiadi di Pechino 2008 Usain abbassò lo straordinario 19'32" di Michael Johnson che resisteva da 12 anni, limandolo di 2 centesimi. Ma l'impresa la compì di nuovo a Berlino un anno dopo dove, in evidente stato di grazia, scese addirittura a 19'19".

Il record dei 200 metri sempre a Berlino nel 2009

L'ultimo record mondiale Bolt lo ha stabilito nel 2012 alle Olimpiadi di Londra, dove con i compagni di staffetta Carter, Frater e Blake corse la 4x100 in 36'84". Da allora tantissime vittorie, ma senza più il bollino WR a fianco, fino alla decisione dello scorso autunno:

So quando è il momento di dire basta e lo sarà dopo Londra, il prossimo anno. L'allenamento è la parte più dura. Ogni anno che passa devi essere sempre più disciplinato e lavorare sempre più duro e io fatico sempre di più a farlo.

Un'ammissione che non è una resa ma una presa di coscienza, degna di un grande atleta e di un grande uomo.