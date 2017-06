Stipe Miocic, campione dei pesi massimi UFC, lancia la sua sfida ad Anthony Joshua, pluridecorato pugile e campione delle sigle WBA e IBO e IBF.

I crossover tra boxe ed MMA sono ormai uno degli hot topics degli sport da ring. L'apertura e la probabile realizzazione del dream match tra Floyd Mayweather e Conor McGregor ha segnato una sorta di sentiero, attraverso il quale molti combattenti vorrebbero incamminarsi nella speranza di ottenere introiti tanto lauti quanto facili. In principio fu Anderson Silva, ex campione e dominatore della categoria pesi medi UFC, ad aprire ad un incontro con la leggenda del pugilato Roy Jones Junior: in una telenovela che ricorda quella in atto tra "Money" e "Notorius", il brasiliano si lanciò in una mini-battaglia mediatica contro il boxeur statunitense, in nome di un ipotetico match che non trovò mai realizzazione.

Roy Jones Junior ed Anderson Silva immortalati in uno dei numerosi scatti risalenti a qualche anno fa. La stima reciproca tra i due atleti sarebbe dovuta sfociare in un match di boxe poi mai realizzato.

In seguito toccò - in tempi abbastanza recenti - all'anglo-nigeriano Jimi Manuwa, che tirò in causa David Haye, altro pugile dal ricchissimo palmares nonché antagonista nella pellicola di successo "Creed". Non c'è mai fine al peggio, direte.

E invece no! Nelle ultime ore infatti, il campione dei pesi massimi UFC Stipe Miocic ha pensato bene di 'scomodare' nientemeno che Anthony Joshua, rampante pugile britannico e recentemente impostosi agli onori della cronaca grazie al grandissimo successo su Wladimir Klitschko, mandato KO tra gli applausi scroscianti dei 90.000 della Wembley Arena.

E non è tutto: Miocic si è anche detto abbastanza sicuro di potersela giocare. Teatro delle seguenti dichiarazioni - destinate a far discutere - è stato il Fight Society podcast, attraverso il quale il pompiere statunitense ha illustrato il suo ragionamento, oscillando tra umiltà ed ostentata sicurezza.

Penso che quello tra me ed Anthony Joshua avrebbe tutte le carte in regola per essere un match davvero super. Lui è un combattente pazzesco: si potrebbe mettere su qualcosa di grandioso, diverso. Mi piacerebbe mostrare ciò che so fare. Senza nulla togliere alle sue qualità, credo possa uscir fuori un qualcosa di fantastico. Come mi sentirei nell'affrontarlo? Fiducioso, anzi molto fiducioso!

UFC: il problema dei crossover

I fan sono uniti in un unico grido: è ora di smetterla. Nel corso del primo semestre dell'anno infatti, sono stati tantissimi i fighter UFC dettisi interessati ad affrontare questo o quell'altro pugile. Una fusione che non farebbe il bene né dell'una né dell'altra disciplina, essendo le MMA ormai uno sport difficilmente assimilabile con i limiti strutturali ed i regolamenti di qualsivoglia altra disciplina costituente l'essenza stessa delle arti marziali miste. Ragion per cui, è auspicabile augurarci che Conor McGregor vs Floyd Mayweather resti un evento isolato, sempre qualora dovesse trovare effettiva realizzazione. Tali crossover, come detto, non aggiungeranno né toglieranno altro alla grandezza ed al futuro sviluppo di ambedue i mondi a confronto.

