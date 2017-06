Il prossimo appuntamento con UFC andrà in scena sabato a Auckland. Ad affrontarsi nel main event, Mark Hunt e Derrick Lewis.

di Giovanni Bongiorno

Sarà la città di Aukland ad ospitare l'evento UFC che vedrà affrontarsi, al suo culmine, due pesi massimi del calibro di Mark "The Super Samoan" Hunt (12-11-1, 1NC) e Derrick "The Black Beast" Lewis (18-4). Ma andiamo con ordine.

Ad aprire la card, un match nella categoria dei pesi piuma. L'australiano Alexander Volkanovski (14-1), ottimo kickboxer applicato alle MMA con buone basi di wrestling ed ex campione PXC, reduce da ben 10 vittorie consecutive e al secondo match in UFC, affronterà il giapponese Mizuto Hirota (18-7-2), alla seconda avventura in UFC che a quanto pare sta andando meglio della prima.

Vincitore insieme a Teruto Ishihara del torneo Road to UFC: Japan Tournament, Hirota ha ben 36 anni e non perde da tre anni a questa parte, avendo collezionato quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque apparizioni. Detto "Pugnus" per la straordinaria potenza nel colpo secco, proverà a tener testa al più giovane australiano.

Poster ufficiale UFC Volkanovski vs Hirota

UFC Auckland, Mark Hunt vs Derrick Lewis

A seguire, nella categoria dei pesi mosca, due atleti esperti anche se ancora giovani: Tim Elliott (14-7-1), ex conoscenza UFC nonché ex sfidante al titolo dei mosca, e Ben "10" Nguyen (17-6). Ricorderete Nguyen per un particolare video in cui veniva provocato durante un weigh-in da un fighter tatuato che lo spingeva in maniera furiosa, per poi venire schiacciato dal buon Ben nel match fra i due. Elliott è a quota 4-1 negli ultimi 4 match. Ha battuto Louis Smolka ed ha perso solo contro Demetrious Johnson dopo un match altamente spettacolare. Nguyen è 3-1 in UFC ed ha perso solo contro il sopra citato Louis Smolka. Si prospetta un match altamente spettacolare.

Tim Elliott durante una cerimonia del peso

Terzo match della main card nella categoria dei massimi-leggeri. Ion "Hulk" Cutelaba (12-3, 1 NC) contro Henrique "Frankenstein" Da Silva (12-2). Entrambi in posizioni difficili, Cutelaba a quota 1-2 da quando è entrato in UFC, Da Silva a quota 2-2, cercano entrambi occasione di redenzione per prendere aria e mantenere un posto nell'organizzazione di MMA più importante al mondo. Entrambi dotati di grande potenza da KO, dotati però anche di un discreto ground game, proveranno a rimanere a galla dopo un'esperienza non molto positiva.

Ion Cutelaba durante un weigh-in, si presenta dipinto di verde, come Hulk, per tenere fede al suo soprannome

Quarto match nella categoria dei pesi leggeri. Dan Hooker (13-7) affronterà l'inglese Ross Pearson (19-13, 1 NC). Pearson offre match molto spettacolari, è dotato di un ottimo striking, incassa molto bene, ma negli ultimi tempi sta conoscendo una fase calante che gli ha consentito di trovare una sola vittoria negli ultimi cinque match. L'inglese deve vincere o le cose potrebbero mettersi molto male per lui. Hooker è a quota 3-3 in UFC. Ha affrontato nomi molto importanti come Yair Rodriguez e Jason Knight e non è mai stato finalizzato. Dalla grande durezza psicofisica, promette di offrire spettacolo contro un atleta come Pearson.

Poster ufficiale del match fra Dan Hooker e Ross Pearson

Il co-main event vedrà due ottimi pesi medi darsi battaglia per tornare in zona top 5. Derek Brunson (16-5) affronterà Dan Kelly (13-1). Brunson è a quota 7-3 in UFC, ma ha perso gli ultimi due match contro Robert Whittaker e Anderson Silva. Se vuole mantenersi ad alti livelli deve sconfiggere un vero osso duro quale è Kelly. Cintura nera quarto dan di judo e nera di BJJ, Kelly è concreto e pragmatico. Dotato di un discreto stand-up, è riuscito a dominare l'ex campione pesi massimi-leggeri Rashad Evans; quarant'anni a ottobre, è a quota 6-1 in UFC, ma è relativamente fresco. Non subisce troppi colpi e riesce a portare il match a terra, se la situazione lo richiede, zona da cui riesce a dominare spesse volte il match. Brunson è più giovane di sette anni, ma rimane un brawler - anche se evoluto - pronto a scambiare pesantemente. Avrà le capacità di resistere a un vero e proprio asso del ground game come Kelly?

Poster ufficiale del match fra Derek Brunson e Daniel Kelly

Ed eccoci al main event. Due pesi massimi si affronteranno per rimanere nella parte alta della classifica: Mark Hunt e Derrick Lewis. Hunt è probabilmente nella fase calante della sua carriera, ma il suo diretto destro è sempre un macigno, quindi come direbbero gli anglofoni "don't blink". Il Super Samoano è a quota 2-2, 1 NC negli ultimi cinque match. A UFC 200 perse ai punti contro Brock Lesnar, ma l'esito fu cambiato in No Contest perché l'americano fu trovato positivo a sostanze proibite. Lewis invece è probabilmente nella miglior fase della sua carriera. A quota sei vittorie di fila, dotato di grandissima potenza da KO, tenterà di atterrare Hunt. I due sono praticamente estranei a qualsiasi tipo di ground game, si limitano a tentare di fermare i takedown degli avversari, ma con tutta probabilità nessuno dei due tenterà un affondo del genere. Il match promette uno scontro fra titani dello stand-up.

Poster ufficiale del match fra Derrick Lewis e Mark Hunt

UFC Fight Night Auckland: l'appuntamento in TV su FOX Sports

Siete pronti? Come al solito l'appuntamento è su FOX Sports, canale 204 della piattaforma Sky. Sintonizzatevi alle ore 4.00 della notte fra sabato 10 e domenica 11 giugno.