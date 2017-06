Cacciato Markus Weinzierl dopo la stagione fallimentare vissuta, lo Schalke prende Domenico Tedesco che prese il patentino con un voto migliore di Nagelsmann.

Curiosità. Perché è una decisione inusuale. Lo Schalke ha esonerato Markus Weinzierl, che era arrivato a Gelsenkirchen solo un anno fa. D’altronde il club in questa stagione ha fallito tremendamente. Male in Coppa di Germania. Ci si aspettava qualcosa di più anche in Europa League.

Ancora una volta lo Schalke ha quindi chiuso la stagione senza titoli. Ancor più grave però quanto successo in Bundesliga. Cinque sconfitte nelle prime cinque, e in seguito alla partenza con handicap la squadra non è nemmeno riuscita a qualificarsi per una competizione europea.

Inaccettabile. Anche perché Weinzierl, evidentemente, aveva dei problemi di gestione dello spogliatoio. Huntelaar, secondo miglior cannoniere della storia del club, se n'è andato quasi sbattendo la porta, infastidito per il poco utilizzo. Gravi le accuse di Konoplyanka, secondo cui Weinzierl sarebbe un codardo.

Quella forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L’esterno ucraino, intervistato in Svezia da Footballhub ha parlato così di mister Weinzierl.

È un vigliacco, non voglio più starmene zitto. Se resta allenatore dello Schalke il club rischia di retrocedere in seconda serie. Mi ha detto che avrei fatto bene a cercarmi un nuovo club e io gli ho detto di stare calmo, perché se pensava che sarebbe rimasto allo Schalke più a lungo di me allora sbagliava.

Il giocatore rischia una multa, l’allenatore ha perso il posto. In sostituzione di Weinzierl arriverà Domenico Tedesco. Il 31enne allena in Prima Squadra solo da pochi mesi. Il 17 marzo scorso si è infatti seduto sulla panchina dell’Aue che sembrava destinato alla retrocessione dalla seconda alla terza serie. Con 13 punti conquistati nelle sue prime 5 partite ha però tirato la squadra fuori dalla zona retrocessione, conquistando poi un’incredibile salvezza. Nel 2016 ha preso il patentino d’allenatore laureandosi col massimo dei voti e facendo perfino meglio del suo compagno di corso Nagelsmann. In questi mesi da allenatore ha sorpreso perché in grado di modificare fino a 3 volte il sistema di gioco della sua squadra. Ma di solito servono più di 3 mesi da allenatore per arrivare ad allenare lo Schalke. Per questo intorno a Domenico Tedesco c’è curiosità. Molta curiosità. Perché è una scelta davvero inusuale.