D'accordo con l'ormai ex capitano giallorosso, la società ha deciso di lasciare la sua maglietta a disposizione: sarà una sorta di premio.

2 ore fa di Marco Ercole

Era già stato comunicato in via ufficiosa, adesso è arrivata l'ufficialità. La maglia numero dieci della Roma non darà l'addio insieme al suo capitano storico, Francesco Totti. Il saluto della bandiera giallorossa nella sua ultima partita, quella con il Genoa in campionato, ha commosso l'intero il mondo calcistico e in molti avevano pensato che quel 10 giallorosso potesse essere associato per sempre al suo nome.

Anche la scenografia organizzata dalla tifoseria, con i cartoncini "Totti 10" a ricoprire l'interno Stadio Olimpico, e la maglia del capitano della Roma incorniciata e consegnata dal presidente Pallotta, avevano dato l'idea che potesse essere presa in considerazione l'ipotesi.

Ma alla fine è stata confermata l'indiscrezione iniziale e nel prossimo futuro si vedranno altri calciatori indossare regolarmente la maglia numero dieci della Roma. Certo, sarà un'investitura pesante, difficilmente sarà consegnata al primo arrivato. L'idea è quella di farla diventare una sorta di "premio", destinato a chi sarà più meritevole di scendere in campo con una divisa che per la storia del club giallorosso ha segnato un'epoca.

La scenografia dedicata dai tifosi della Roma a Francesco Totti

Roma, la 10 di Totti non sarà ritirata

Dello stesso avviso, tra l'altro, è sempre stato anche lo stesso Francesco Totti, che avrebbe voluto continuare a giocare con la Roma, questo sì, ma una volta preso atto della diversa volontà del club, ha espresso il suo parere sulla maglia numero dieci:

Qualsiasi giovane deve sognare di vestire un giorno la mia maglia.

All'ex capitano della Roma il passaggio del testimone non dispiace. Sempre parlando della sua partita d'addio, anche in quella circostanza ne aveva dato ampia dimostrazione, con quella scena in cui ha regalato la sua fascia di capitano a Mattia Almaviva, giocatore del settore giovanile giallorosso, classe 2006. Una sorta di "nuovo inizio". Che sia per Totti, che per il club, deve riguardare pure la maglia numero 10.