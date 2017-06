Il tecnico prolunga il contratto in scadenza fra un anno e avrà pieni poteri sul piano sportivo. L'obiettivo è riconfermare in blocco la squadra della Duodecima.

di Alberto Casella

Non che qualcuno avesse dei dubbi, per carità, ma ora dalla Spagna arriva la conferma: Zinedine Zidane sta per accordarsi sul rinnovo del suo contratto col Real Madrid che sarebbe andato in scadenza fra un anno, nel giugno 2018, dopo due stagioni e mezza di collaborazione, finora molto proficua.

Arrivato a sostituire un deludente Benitez all'inizio di gennaio 2016 fra i dubbi e i sorrisini di chi lo considerava poco più di un ripiego - se non un raccomandato senza esperienza investito di un ruolo che si sarebbe presto rivelato troppo grande per lui - Zizou si è ben presto rivelato per quello che è: un vincente.

Nella prima mezza stagione sulla panchina dei blancos ha recuperato 11 dei 12 punti di svantaggio sul Barcellona, arrivando a sfiorare la Liga, ha vinto la Champions League e, già che c'era, ha continuato aggiudicandosi anche la Supercoppa Uefa e il Mondiale per club. Senza fermarsi, poi, nel giro di poche settimane ha messo in bacheca l'ultima Liga, che al Real mancava da anni, e la dodicesima Champions.

Real Madrid: Zidane rinnova fino al 2020

I numeri, del resto, parlano per lui: con Zidane in panchina, il Real Madrid ha ottenuto 65 vittorie, 15 pareggi e appena 7 sconfitte - l'8% del totale - in 87 partite. Alla faccia dei detrattori della prima ora, insomma, Zizou si è preso il Real che ora è pronto a rendergli merito. Il rinnovo fino al 2020 è pronto e prevede anche un sostanzioso ritocco dell'ingaggio che posizionerà il francese al livello degli allenatori meglio pagati in Europa.

Zidane guida i suoi sotto gli occhi di Allegri

Florentino Perez è tutto tranne che uno sprovveduto e vuole evitare sorprese: un tecnico che porta 5 titoli in una stagione e mezza va tenuto stretto e lui sa come fare. Oltretutto Zidane, a differenza di qualche predecessore, non è uno da richieste esorbitanti sul calciomercato.

Acquisti? No grazie

Il francese sa di avere già una rosa straordinaria e ha chiesto solo di avere mano libera sul piano sportivo non tanto per mettere in piedi una campagna faraonica di rafforzamento, quanto per confermare in blocco la rosa di un Real Madrid che ha vinto tutto. È lui, dicono dalla Spagna che ha bloccato la trattativa in corso con De Gea: Keylor Navas è il mio portiere, ha detto a Florentino che, sorpreso, ha richiuso il libretto degli assegni. Benzema, Marcelo, Isco e Carvajal stanno per rinnovare e il prossimo obiettivo è trattenere Morata.

Zidane vuole trattenere Morata al Real

"So che prima o poi sarò licenziato"

Zidane conosce il mondo del calcio e sa bene che il suo rapporto col Real Madrid non durerà in eterno:

Non ho paura di essere licenziato, so che prima o poi succederà. Mi godo fino in fondo il momento, ho avuto un'incredibile opportunità e sono felice di fare ciò che faccio.

E, da vero condottiero, ha deciso di farlo con gli uomini di cui si fida.