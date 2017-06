Il centrocampista croato svela come ha fatto il Real Madrid a segnare 4 gol alla Juventus: "Abbiamo trovato il punto debole della loro difesa".

1 ore fa di Alberto Casella

Luka Modric, metronomo del centrocampo del Real Madrid, ha svelato qual è stato il segreto che ha consentito ai blancos di scardinare la difesa della Juventus rifilandole quattro gol in un colpo solo nella finale di Cardiff. Più di quanti ne aveva incassati in tutte le precedenti partite di Champions League.

Anche a bocce ferme non è facile per i tifosi della Juventus rassegnarsi alla sconfitta, ma soprattutto a quel poker che ha mandato fuori giri una difesa da tutti indicata come la più forte d'Europa: 3 gol incassati nelle prime 12 partite di Champions, di cui due nella fase a gironi - uno nell'1-1 casalingo contro il Lione e l'altro nella vittoriosa trasferta di Siviglia, 1-3 - e il terzo, ininfluente, dal Monaco nella semifinale di ritorno.

Un cammino, insomma, molto vicino alla perfezione con statistiche che parlano da sole: zero gol subiti dal Porto negli ottavi e soprattutto zero gol subiti dal Barcellona nei quarti di finale: Messi, Suarez e Neymar ridotti ad agnellini all'andata e al ritorno al Camp Nou, roba da marziani.

Non è facile, insomma, capire come quel muro difensivo sia potuto crollare in modo così arrendevole proprio nel match più importante della stagione. Va bene che il Real è il Real, d'accordo che Cristiano Ronaldo è un extraterrestre, però la Juventus aveva dimostrato di reggere l'urto della MSN senza nemmeno impolverarsi le ginocchia.

Bonucci, Chiellini e Buffon si abbracciano: nessun gol subito dal Barcellona

A spiegare il segreto ci ha pensato appunto Luka Modric che al sito croato Sportske Novosti ha rivelato che dietro al successo del Real Madrid c'è un complesso lavoro di studio compiuto dallo staff di Zidane che, alla lunga, ha individuato un punto debole nella difesa della Juventus e su quello ha puntato. Preparando le soluzioni offensive adeguate per approfittarne, come ha raccontato Modric:

I difensori della Juventus sono straordinari quando sono piazzati ma non altrettanto quando vengono presi in contropiede. Abbiamo fatto questo tipo di lavoro e così abbiamo segnato tre dei nostri gol in finale (tutti tranne quello di Casemiro, ndr). Mi complimento con l'allenatore per aver scoperto questi dettagli, è stata sicuramente la chiave del match.

Una squadra italiana trafitta col contropiede... Chissà quanto avrà borbottato Nereo Rocco da lassù.