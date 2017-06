In esclusiva su Fox Sports la prima giornata delle qualificazioni alla Coppa d'Africa 2019: si inizia sabato con Camerun-Marocco alle 16.00 e Nigeria-Sud Africa alle 18.00.

un'ora fa

Dopo il grande successo della Coppa d’Africa 2017 in Gabon con la vittoria del Camerun contro l’Egitto di Cuper e Salah, su Fox Sports tornano le partite delle squadre africane valide per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2019 che si giocherà in Camerun.

Fox Sports propone in diretta quattro match tra sabato 10 e domenica 11 giugno della prima giornata di qualificazione. La prima partita in diretta sabato alle 16.00 su Fox Sports sarà tra Camerun e Marocco.

A seguire, alle 18.00, in campo Nigeria e Sud Africa. Domenica, invece, alle 17.30 su Fox Sports il Ghana ospita l’Etiopia mentre a mezzanotte ci sarà il derby del nord Africa con la sfida tra Tunisia e Egitto.

Qualificazioni Coppa d'Africa 2019: il programma su Fox Sports

SABATO 10 GIUGNO

Camerun – Marocco in diretta alle 16:00 su Fox Sports (telecronaca di Gabriele Giustiniani)

Nigeria - Sud Africa in diretta alle 18:00 su Fox Sports (telecronaca di Dario Mastroianni)

DOMENICA 11 GIUGNO