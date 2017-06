Il Dottore ha risposto al pilota della Suzuki che aveva lanciato la proposta in un'intervista al Corriere della Sera: "A me Andrea non ha detto nulla, è un po' che non lo vedo".

2 ore fa di Daniele Rocca

Tante ombre, pochissime luci. Sta faticando e non poco nella sua nuova avventura in MotoGP, Andrea Iannone. Il feeling con la Suzuki non è ancora sbocciato e quello che sembrava essere uno dei talenti più puri del motociclismo italiano, viene relegato alle pagine di gossip.

E mentre il suo ex compagno di squadra in Ducati (Andrea Dovizioso, ndr) festeggia per la vittoria al Mugello, il pilota di Vasto si deve accontentare nel secondo decimo posto consecutivo. Sono 21 i punti conquistati quest'anno in MotoGP, troppo pochi per chi è arrivato per sostituire il partente Vinales.

Così non va. E in una recente intervista al 'Corriere della Sera', in cui ha parlato anche della sua relazione con Belen, The Maniac ha lanciato una provocazione per il suo futuro:

Quando smetterà di correre chiederò a Rossi di farmi da coach. Se accettasse per me sarebbe la svolta.

MotoGP, Valentino Rossi risponde ad Andrea Iannone

Tra il serio e il faceto. Una proposta, buttata lì da chi avrebbe bisogno di qualche consiglio su come gestire la pressione. E chi meglio di un nove volte iridato lo potrebbe aiutare in tal senso? Ma Valentino Rossi ha rispedito al mittente la richiesta di aiuto:

A me Iannone non ha detto nulla, è un po' che non lo vedo. Lo ringrazio dell'idea, ma ho altre cose da fare.

Magari un giro al ranch di Tavullia potrebbe schiarirgli le idee. Iannone è un pilota veloce, su questo non c'è dubbio, ma ha bisogno di trovare continuità di risultati. Troppi errori, troppe cadute. Con annessi infortuni. Dopo la vittoria in MotoGP dello scorso anno al Red Bull Ring, l'ex pilota della Ducati ha centrato un solo podio (terzo a Valencia). Andrea deve ritrovare sé stesso.