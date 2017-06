Arrivano dalla Spagna le cifre del rinnovo di Leo: 30 milioni all'anno fino al 2020 con clausola rescissoria di 400 milioni. Poi deciderà lui se proseguire.

1 ore fa di Alberto Casella

Le trattative per il rinnovo del contratto fra Lionel Messi e il Barcellona sembrano aver subito un'improvvisa accelerata. Il presidente del club blaugrana e il padre del giocatore, Jorge, hanno ormai raggiunto l'accordo su tutti i punti fondamentali e sono arrivati alle strette di mano, proprio come speravano i tifosi.

Ora tutto passa nelle mani dei rispettivi pool di avvocati e commercialisti che avranno il duro compito di redarre punto per punto il documento, mettendo nero su bianco quanto la società catalana e l'entourage del giocatore argentino hanno stabilito nelle riunioni fiume di questi giorni.

Leo, che attualmente è in Australia dove ha giocato il Superclasico contro il Brasile con la Nazionale dell'esordiente ct Sampaoli, sarà a Barcellona già entro il weekend, esentato dal match di martedì contro la selezione di Singapore, e non dovrebbe avere difficoltà a firmare un rinnovo che gli garantirebbe lo stipendio record di 30 milioni all'anno.

Barcellona, Messi: le cifre del rinnovo

Questa sarebbe la cifra che, secondo i media spagnoli, Messi guadagnerebbe fino al 2020, o fino al 2021 secondo la sua volontà. Secondo Mundo Deportivo, infatti, la Pulce avrebbe uno stipendio garantito di 30 milioni annui con la formula del 3+1, nel senso che al termine delle prime tre stagioni, quando avrà 33 anni, spetterà a lui decidere se proseguire alle stesse condizioni o decidere di accettare un ruolo di primo piano nel club di cui, allora, avrà vestito la maglia per 20 anni.

Nessuna condizione, quindi, e nessun limite dettato dal club a proposito di partite giocate, trofei vinti o gol segnati: sarà Messi e lui solo ad avere il pallino in mano e decidere il proprio futuro in piena e completa autonomia. Un trattamento di favore che dimostra la fiducia assoluta del club verso uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, patrimonio non solo del Barcellona ma di tutto il calcio.

Messi è al Barcellona da 17 anni

E dopo la firma sarà ancora più difficile strappare Messi ai blaugrana: se fino a ora, infatti, l'unica via era presentarsi in sede con un assegno da 250 milioni di euro, fra qualche giorno la cifra da scrivere sarà ancora più astronomica: 400 milioni.