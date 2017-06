Max Biaggi, brutto incidente in moto: è cosciente e fuori pericolo

Il pilota cade bruscamente sulla pista del Sagittario in provincia di Latina e riporta varie fratture: trasportato con codice rosso all'ospedale, non è in pericolo di vita.

Brutto incidente per Max Biaggi in pista. Il pilota, due volte campione in Superbike e altre 4 nella categoria classe 250 del Motomondiale, era impegnato sulla pista del Sagittario in provincia di Latina per le prove di una gara degli Internazionali di Supermoto, classe Onroad, in programma l'11 giugno, quando ha perso il controllo della sua moto ed è andato a sbattere violentemente. Immediatamente si è capito fosse qualcosa di grave, così Max Biaggi è stato trasportato subito all'Ospedale San Camillo di Roma con l'elicottero Pegaso 44. Il pilota - rimasto sempre cosciente - è stato ricoverato con codice rosso per via di un trauma toracico e alla spina dorsale. Incidente per Max Biaggi Secondo le prime informazioni che arrivano direttamente dall'ospedale, Max Biaggi non è in pericolo di vita: è rimasto sempre cosciente e vigile, pur lamentando un intenso dolore interscapolare. Il fatto che abbia comunicato direttamente lui le dinamiche dell'incidente al personale medico fa stare certamente più tranquilli. Solo poche ore prime di queste prove a Latina, il pilota aveva postato su Facebook la foto della sua prima moto 500 guidata in Australia nel 1998.

