Si tratta di una stanza di 90 metri quadri con doppia tv, sala da pranzo e vista sul fiume Irwell: il prezzo è di 800 sterline a notte, ma José ha ricevuto uno sconto 'special one'.

Mens sana in corpore sano. Avrà pensato alla decima satira di Giovenale, José Mourinho, quando ha deciso di rimanere a vivere un altro anno in albergo. Dopotutto cosa c'è di più rinvigorente per un uomo di godersi i piaceri di una delle sei suite del Lowry Hotel?

Da quando è arrivato al Manchester United, il tecnico portoghese non ha mai preso in considerazione l'idea di mettere radici nella città degli Oasis. Molto spesso Mourinho torna nella sua abitazione di Londra da sua moglie e dal figlio.

Mentre si trova a Manchester, però, l'ex allenatore del Chelsea ha a disposizione una camera da vero 'Special One'. Tanto spazio e tutti i comfort possibili. Ma quanto costa una suite del genere in uno degli alberghi più esclusivi della città?

Si chiama Riverside Suite ed è una delle lussuosissime stanze del Lowry Hotel che affaccia sul fiume Irwell. Una vera gioia per gli occhi, un po' meno per il portafogli. La camera costa 816 sterline a notte (circa 930 euro), ma Mourinho può contare su un bello sconto. Avendoci vissuto per un anno e volendo rimanere lì, la direzione dell'albergo ha concesso al tecnico del Manchester United un piccolo bonus. Eppure lo stipendio da 25 milioni a stagione dovrebbe bastargli per coprire le spese.

Oltre alle due televisioni e al Wi-Fi, la suite di 90 metri quadri dispone di una zona notte, una sala da pranzo, un angolo studio e un bagno con rifiniture in porcellana. Sì, c'è anche il bar con lo champagne per festeggiare le vittorie: 100 sterline la bottiglia. Curiosità: nelle partite casalinghe del Manchester United, tutta la squadra alloggia al Lowry Hotel. Mourinho vuole avere tutto sotto controllo, sempre.