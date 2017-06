Il Chamois Niortais FC, squadra della serie cadetta francese, ha annunciato che offrirà un contratto allo svedese solo se riceverà un determinato numero di retweet.

di Andrea Pettinello

C'era chi pensava che la rottura dei legamenti del ginocchio destro, alla veneranda età di 35 anni, gli sarebbe costata la carriera. Lui, invece, una volta operato, si è subito messo al lavoro con il preciso obiettivo di ritornare in campo il prima possibile, ricevendo il supporto di tutto il mondo del calcio.

Che lo si ami o lo si odi, Zlatan Ibrahimovic riesce a mettere tutti d'accordo grazie alla sua voglia di primeggiare, ai suoi gol e alle sue prodezze. E alla sua straordinaria forza di volontà che gli sta consentendo di allenarsi già con il pallone.

Da oggi lo svedese non è più un giocatore del Manchester United, il club lo ha inserito nella lista ufficiale degli svincolati. Dal 1° luglio Ibra sarà quindi libero di firmare per qualsiasi altro club, ecco perché il suo agente Mino Raiola è da tempo alla ricerca di una società che sia disposta a ingaggiarlo almeno per 2 anni.

Ibrahimovic e l'offerta francese

Le corteggiatrici sono ovviamente tante, ma nelle ultime ore è arrivata anche una bizzarra offerta. Il Chamois Niortais, squadra militante nella Ligue 2 francese, tramite il proprio profilo twitter si è detta disponibile ad offrire un contratto a Ibrahimovic a una condizione: il cinguettio da loro pubblicato, dove compare l'immagine modificata dell'attaccante con addosso la casacca del club transalpino, dovrà ottenere un numero soddisfacente di condivisioni.

Al momento si contano poco più di 1000 retweet, un numero non proprio stratosferico ma comunque di grande impatto per un club che nella sua storia ha militato in una sola occasione nella massima serie francese. Nessuna risposta finora da parte dello svedese, che sempre su Twitter si è visto recapitare un'altra proposta anomala da parte dell'Hertha Berlino: "Niente soldi, ma abbiamo un grande tifo e puoi vincere la Bundesliga per la prima volta. Pensaci Ibra".

[#Mercato] Ouverture officielle de la période de mutations.@Ibra_official, combien de RT pour que tu signes pour la #TeamChamois ?

🤔🔁🔵⚪️⚽️ pic.twitter.com/EGP1bzMy7p — Chamois Niortais FC (@ChamoisNiortais) June 8, 2017