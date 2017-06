In esclusiva su Fox Sports la grande boxe: live sabato 10 giugno dalle 21.00 Lee Haskins vs Ryan Burnett sul canale 204 di Sky.

Tornano le grandi sfide pugilistiche sulla piattaforma Sky. Sabato 10 giugno Fox Sports trasmetterà in diretta dalle 21.00 la riunione Matchroom con la sfida più attesa tra Lee Haskins e Ryan Burnett.

In prima serata dalle 21.00 in poi, con la telecronaca a cura di Mario Giambuzzi e Alessandro Duran, ex campione del mondo, andranno in onda in diretta gli incontri della riunione sul ring prestigioso di Belfast.

Lee Haskins

L’irlandese Ryan Burnett ha ottenuto dalla Matchroom, che organizza il match, il vantaggio di giocarsi in casa il match più importante della sua carriera. Haskins, che è di Bristol, disputerà la sua seconda difesa Ibf dopo aver conquistato il titolo assoluto nel 2016 contro Morales. Lee Haskins avrebbe dovuto combattere a Kyoto, in Giappone, per una difesa il 31 dicembre scorso contro il locale Omori ma un infortunio al piede mandò a monte la sfida.

Ryan Burnett

Ryan Burnett, invece, nel 2016 ha combattuto tre volte conquistando anche il Wbc International e difendendo il titolo britannico. Nel 2017 ha vinto il 25 febbraio contro Joseafat Reyes.