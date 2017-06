Il polacco ha girato a Valencia su una Renault del 2012. Lontano l'incidente che spezzò la sua carriera nel Circus: ora è pronto a tornare con tanta determinazione.

1 condivisione 0 stelle

2 ore fa di Francesco Bizzarri

Provarci, in ogni caso provarci. Robert Kubica sogna un ritorno in Formula 1. Ma non lo fa sdraiato sul letto pensando alla sua avventura passata, interrotta da quel terribile incidente con un’auto da rally. No, sogna ad occhi aperti e dentro una monoposto. Un anno di lavoro incredibile sia in pista che in palestra, dimagrendo 10 chili per provare davvero quel brivido di un tempo.

Gli ultimi test sono incoraggianti. Il pilota polacco, su una Renault del 2012, ha girato a Valencia. Obiettivo raggiunto: 115 giri, ovvero 460 chilometri che bastano e avanzano per avere di nuovo la super licenza. Ma soprattutto è stato un momento per capire se potrà davvero sostenere una guida così estenuante e difficile. La risposta appare chiara: sì.

Dunque Robert Kubica può tornare in Formula 1. L’incidente del 2011 è alle spalle, si ricomincia da qui. E il sogno diventa ancora più grande: diventare terzo pilota di una scuderia oppure avere un sedile ufficiale per il 2018. Magari proprio in Renault.

Formula 1, Kubica in pista con la Renault nel 2011

Formula 1, è tornato Kubica

ma il polacco non molla mai. Torna a correre il 9 settembre del 2012: si rifugia nel mondo del rally, sembra che il suo momento sia tornato. È il 6 febbraio del 2011 quando Robert Kubica, nel rally di Andora, finisce fuori strada. Addio alla Formula 1 . Il recupero è lungo, ha problemi agli arti. Continue operazioni,Torna a correre il 9 settembre del 2012: si rifugia nel mondo del rally, sembra che il suo momento sia tornato.

A Valencia i test sono stati positivi. Piccole accortezze tecniche, tipo la leva del cambio solo a sinistra, hanno reso le prove meno impegnative. Il braccio destro è stato quello più colpito dall’incidente: ha subito 18 operazioni, i movimenti sono leggermente limitati. Poco importa: c’è il ritmo, Kubica si è trovato subito a suo agio con una vettura di Formula 1. I tempi? Migliori di quelli del russo Sirotkin, tester ufficiale, e (forse) futuro titolare del 2018. È tornato un vero pilota, vedere per credere.

Qualche anno fa mi sembrava impossibile. Sono orgoglioso di esserci riuscito, ho lavorato più di dodici mesi per questo. Non ho mai mollato.

Robert complained about grip, understeer, downforce and had the biggest smile on after his 115 laps!! 👊 #Kubica pic.twitter.com/dOqJCc0iez — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) June 6, 2017

Qualcuno se lo immagina dentro a una Renault ufficiale. I progetti per il team francese sono grandi, dietro l’angolo c’è anche l’idea Fernando Alonso. Robert, tra Williams e Renault, ha dimostrato in passato di essere un grande pilota: 77 GP disputati, 1 vittoria, 12 podi, 273 punti. Non male per uno che qualche anno fa, prima della sfortuna, rappresentava il futuro. Oggi, a 33 anni e con tanta determinazione, vuole riprendersi quello che gli è stato tolto. Per ora è un sogno ad occhi aperti, per il futuro chissà. Alla fine basta provarci.