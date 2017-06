Pioggia di critiche sui social network nei confronti della EA Sports per i valori assegnati all'uomo immagine del gioco: "Negli ultimi anni è molto più lento".

1 condivisione 5 stelle

3 ore fa di Marco Ercole

Ancora deve uscire, per quello bisognerà aspettare fino al prossimo 29 settembre. E ancora non sono state diffuse vere e proprie indicazioni su quello che sarà il gameplay. Ma l'ultimo capitolo della saga calcistica della EA Sports, cioè FIFA 18, già sta facendo parlare di sé.

È stato sufficiente il trailer di presentazione della scorsa settimana, quello che ha rivelato l'identità del nuovo uomo copertina, Cristiano Ronaldo, per dare il via a una lunga serie di polemiche.

Non riguardano la scelta, ricaduta (non a caso, visto che si stima che possa portare un incremento delle vendite del 10%) sul nome del vincitore del premio The Best FIFA nell'ultimo anno, nonché Pallone d'Oro in carica e principale candidato per la vittoria del prossimo, in virtù dell'ultimo trionfo in Champions League da protagonista assoluto.

FIFA 18, critiche su Cristiano Ronaldo

Ciò che ha fatto scatenare le polemiche nei confronti della EA Sports sono più che altro i valori che sono stati assegnati a Cristiano Ronaldo nell'edizione di FIFA 18. Per molti utenti, infatti, le statistiche non rispetterebbero quelle della realtà, lasciando al portoghese la stessa velocità e il medesimo dinamismo di qualche anno fa:

Non può avere - si legge sui commenti su Reddit di vari utenti - 92 di velocità e 91 di dribbling. Negli ultimi due/tre anni è chiaro che abbia rallentato la sua corsa. È ancora un calciatore di classe mondiale, ma così come è crollata la rapidità di Robben e Ribery, la stessa cosa dovrebbe succedere anche a Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo, le sue statistiche su FIFA 18 creano dibattito

Ovviamente non mancano i commenti di chi, invece, apprezza e condivide le qualità assegnate a Cristiano Ronaldo su FIFA 18, già pregustando la possibilità di utilizzarlo ed esibirsi in dribbling ad alta velocità. Il dibattito però è aperto e la EA Sports non potrà non tenerlo in considerazione. Da qui al 29 settembre potrebbero cambiare molte cose. Forse anche le caratteristiche dell'uomo copertina.