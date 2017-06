Quella che si svolgerà dal 16 al 30 giugno è la 21ma edizione. L’Italia, con cinque vittorie, è la nazione più titolata, davanti alla Spagna con quattro.

24 minuti fa di Alberto Casella

Si apre venerdì 16 giugno la 21ma edizione del Campionato europeo Under 21 di calcio. Il massimo torneo dedicato ai campioni del futuro si giocherà in Polonia fino al 30 giugno, quando allo stadio di Cracovia si disputerà la finale fra le due migliori squadre delle dodici che si apprestano a presentarsi ai blocchi di partenza. Una solo potrà scrivere il proprio nome nell'albo d'oro della manifestazione.

È la prima volta che le squadre ammesse alla fase finale sono 12 anziché 8 come nelle precedenti edizioni: saranno divise in tre raggruppamenti e accederanno alle semifinali le prime classificate di ogni girone e la migliore seconda. Le Nazionali che si giocheranno un posto nell'albo d'oro europeo Under 21 sono la Polonia, padrona di casa, le 9 vincitrici dei gironi di qualificazione e cioè Repubblica Ceca, Italia, Macedonia, Portogallo, Danimarca, Svezia (campione in carica), Germania, Slovacchia e Inghilterra, oltre alle due che si sono aggiudicate gli spareggi, Serbia e Spagna.

Una curiosità: anche se si chiama Campionato europeo Under 21, alla fase finale potranno giocare calciatori che hanno già compiuto fino a 23 anni. Il regolamento della competizione infatti prevede che gli atleti ammessi abbiano al massimo 21 anni al momento in cui cominciano le fasi di qualificazione. A questa edizione dunque possono partecipare tutti i giocatori nati dal 1° gennaio 1994 in poi. Ecco spiegata, per esempio, la presenza fra gli Azzurri di giocatori come Bernardeschi, Benassi o Gagliardini, fra gli altri.

Gagliardini con la maglia della Nazionale

Campionato europeo Under 21: l’albo d’oro

Il Campionato europeo di calcio Under 21 si svolge con cadenza biennale dal 1978, anno in cui ha sostituito una competizione simile, destinata però agli Under 23. Le prime 15 edizioni, fino al 2006, si disputarono negli anni pari, mentre dal 2007 si è passati ai dispari. Un’altra sostanziale modifica nel regolamento fu introdotta a partire dal 1994, quando si stabilì che le otto squadre – ora 12 – si sarebbero affrontate in una fase finale in un’unica sede. Prima di allora, infatti, quarti, semifinali e persino le finali si giocavano sulla base di andata e ritorno.

L’Italia in testa

L’albo d’oro del Campionato europeo di calcio Under 21 vede in testa l’Italia che ha vinto ben 5 edizioni – su 7 finali disputate – davanti alla Spagna con 4. L’ultima edizione vinta dagli Azzurrini però risale al 2004, quando in Germania superarono in finale il Montenegro con un secco 3-0 grazie alle reti di Bovo, De Rossi e Gilardino. Gli ultimi due, poi, furono protagonisti, sempre in Germania, 24 mesi dopo del successo della Nazionale di Lippi nel Mondiale vinto ai rigori sulla Francia.

De Rossi e Gilardino, una carriera insieme in Nazionale, dall'Under al Mondiale con Lippi

Un trampolino per il futuro

Del resto lo scopo della rassegna europea Under 21 è chiaramente quello di fornire ai giovani calciatori un trampolino di lancio verso il palcoscenico maggiore. Oltre a De Rossi e Gilardino è lunga la lista dei grandi calciatori che si sono affermati in questa competizione. Qualche nome? Mancini, Zidane, Blanc, Cannavaro, Völler, Figo, Raúl, Lampard, Cech e poi ancora Pirlo, Thiago Alcantara, Verratti, Isco e Morata, per citarne alcuni.

Morata, oro Under 21 nel 2013 nella finale contro l'Italia

L’albo d’oro

Ecco l'albo d'oro delle prime 20 edizioni del Campionato europeo di calcio Under 21:

1978 Jugoslavia

1980 URSS

1982 Inghilterra

1984 Inghilterra

1986 Spagna

1988 Francia

1990 URSS

1992 Italia

1994 Italia

1996 Italia

1998 Spagna

2000 Italia

2002 Repubblica Ceca

2004 Italia

2006 Olanda

2007 Olanda

2009 Germania

2011 Spagna

2013 Spagna

2015 Svezia