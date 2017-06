Il manager italiano avrebbe deciso di scaricare il nazionale spagnolo lo scorso novembre, quando venne resa pubblica una foto scattata a Madrid insieme s Simeone.

2 ore fa di Andrea Pettinello

Come un fulmine a ciel sereno, Diego Costa ha annunciato che lascerà il Chelsea in estate. Dopo una stagione in cui ha vinto la Premier League e ha messo a segno ben 20 gol in campionato, il nazionale spagnolo ha fatto sapere di essere stato scaricato da Antonio Conte tramite un messaggio.

La bomba di mercato, sganciata da Diego Costa subito dopo dell'amichevole tra la sua Spagna e la Colombia, ha alimentato voci incontrollate di calciomercato. Dietro alla decisione di Antonio Conte ci sarebbe però un episodio datato che evidentemente non è mai stato digerito dal manager italiano.

Lo scorso novembre, durante uno dei suoi viaggi in terra spagnola, Diego Costa si era fatto immortalare a cena con Diego Pablo Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid e grande amico dell'attaccante. Lo scatto aveva ovviamente agitato le acque, facendo credere un po' a tutti che il ritorno dello spagnolo al Vicente Calderon fosse un'ipotesi concreta.

Chelsea, Conte e il divorzio con Diego Costa

Il rapporto con Conte è diventato con i mesi sempre più burrascoso, ma Diego Costa è rimasto a Stamford Bridge e ha guidato i compagni verso la conquista del titolo. La sua straordinaria stagione non è però bastata per convincere l'allenatore italiano, che non ha atteso a lungo per fargli sapere di non volerlo più in squadra.

Una delle destinazioni preferite dell'attaccante è senza ombra di dubbio l'Atletico Madrid, ma il blocco del mercato imposto ai Colchoneros lo obbligherebbe a rimanere in tribuna almeno fino a gennaio del 2018: nell'anno che porta al Mondiale non può proprio permetterselo.

Tra le tante squadre interessate c'è anche il Milan, che con lo scatenato due Fassone-Mirabelli ha immediatamente contattato l'agente del giocatore, Jorge Mendes, per capire i margini di una trattativa. Al momento pare essere in programma un primo incontro preliminare, nel quale il procuratore e la società rossonera proveranno a raggiungere un accordo di massima per poi presentarsi dal Chelsea e convincere Abramovich.