Quattro migliori prestazioni mondiali dell’anno e un super Filippo Tortu hanno illuminato la favolosa notte romana del Golden Gala Pietro Mennea allo Stadio Olimpico

0 condivisioni 5 stelle

1 ore fa di Diego Sampaolo

Filippo Tortu ha illuminato la magica notte del Golden Gala Pietro Mennea con il quarto posto sui 200 metri in 20”34 allo Stadio Olimpico. Nell’impianto reso celebre dalle imprese di Livio Berruti alle Olimpiadi romane del 1960 e Pietro Mennea agli Europei del 1974 e in due edizioni del Golden Gala nel 1980 e nel 1983, il diciottenne brianzolo di origini sarde ha fatto registrare il quarto miglior tempo italiano di sempre e la seconda prestazione all-time a livello under 20 in Italia a sei centesimi di secondo dal record nazionale di categoria stabilito da Andrew Howe ai Mondiali Juniores di Grosseto 2004. A livello europeo la prestazione di Filippo si colloca al quarto posto nelle liste continentali under 20 di sempre. Inoltre ha staccato il biglietto per i prossimi Campionati del Mondo di Londra. Prima del Golden Gala Tortu aveva un record personale di 20”92 stabilito nel 2015 quando strappò il record italiano under 18 a Andrew Howe. Era da allora che non correva su questa distanza.

Il diciottenne di Costa Lambro è stato autore di una partenza straordinaria che ha entusiasmato uno Stadio Olimpico in delirio. A sostenere il vice campione mondiale under 20 dei 100 metri erano presenti i compagni di scuola e la famiglia al completo compresa la nonna. Dopo aver superato con la lode la prova in pista, Pippo (come viene chiamato dagli amici) sarà chiamato all’esame di maturità sui banchi di scuola dove discuterà una tesina sulla velocità dalla teoria delle relatività al treno Frecciarossa intitolato a Pietro Mennea.

Filippo Tortu:

Sono stanchissimo, davvero. Ma confesso che non mi sarei aspettato un tempo simile. Speravo di avvicinare i 20.40, ma scendere sotto questa barriera e' quasi una sorpresa anche per me. Sono partito forte, molto forte rispetto ai miei standard. E quando all'uscita della curva mi sono visto cosi' bene mi sono quasi chiesto cosa stesse succedendo. Poi negli ultimi 30 metri ho pagato lo sforzo, ma sono contentissimo. In genere realizzo in breve l'importanza del tempo raggiunto, e penso subito che avrei potuto anche fare di meglio, ma oggi non riesco proprio a capire dove limare i dettagli, sara' colpa della stanchezza. Nei giorni scorsi dicevo che il record italiano junior di Andrew Howe è uno dei risultati più importanti dell'atletica nostrana ed ora mi ritrovo davvero vicino. Sono contento di aver messo al sicuro il minimo per i Mondiali. L'atmosfera del Golden Gala e' pazzesca, la gara piu' entusiasmante e vedere avversari come Lemaitre praticamente al mio fianco mi riempie di sicurezza. Ora torno a concentrarmi sui 100 e sulla maturita'. Ma prima mi aspetta una bella serata di festeggiamenti in pizzeria con gli amici e la famiglia che mi hanno seguito qui a Roma. Dedico questo risultato a Livio Berruti, una persona davvero speciale

Dopo la gioia la preoccupazione: Filippo s'infortuna alla caviglia mentre è al ristorante con i parenti

Il vice campione olimpico André De Grasse ha conquistato il successo alla prima gara in carriera sulla pista dell’Olimpico stabilendo il record stagionale con 20”01 precedendo l’altro medagliato di Rio Christophe Lemaitre (20”29, terzo tempo europeo dell’anno) e il vincitore della passata edizione del Golden Gala Ameeer Webb (20”34).

5000 metri femminili: Era una delle gare di maggior tasso tecnico della serata e non ha tradito le attese per merito di una straordinaria Hellen Obiri, che ha stabilito il record keniano, la migliore prestazione mondiale dell’anno con un eccellente 14’18”37. La vice campionessa olimpica della distanza ha fatto registrare la quinta migliore prestazione all-time precedendo l’iridata 2015 di corsa campestre Agnes Tirop (14’33”09) e la giovane etiope Letesenbet Gidey (14’33”32). Genzebe Dibaba ha tirato la gara in testa transitando ai 3000m in 8’38”27 prima di cedere nel finale chiudendo in sesta posizione in 14’41”55 preceduta anche dalla turca Yasemin Can, che ha realizzato la seconda migliore prestazione europea under 23 di sempre con 14’36”82.

Hellen Obiri:

Al momento di scendere in pista mi sono detta che nessuna poteva battermi. Pensavo di poter raggiungere un tempo intorno ai 14’18”. Penso di poter migliorare questo tempo nella prossima gara. Pensavo che Genzebe avrebbe spinto per andare più velocemnte all’inizio ma così non è successo. Così ho deciso di prendere io l’iniziativa

1500 metri femminili: L’olandese Sifan Hassan ha migliorato di 23 centesimi di secondo il record del Golden Gala detenuto da Abeba Aregawi e il miglior crono mondiale dell’anno fermando il cronometro in 3’56”22, a soli quattro centesimi dalla migliore prestazione di sempre su suolo italiano detenuta da Maryam Yusuf Jamal. La keniana Winny Chebet e la ventenne tedesca Konstanze Klosterhalfen sono scese sotto il muro dei 4 minuti correndo rispettivamente in 3’59”16 e in 3’59”30 (record tedesco under 23). Buona prova anche Margherita Magnani, che ha sfiorato il minimo per i Mondiali di Londra con 4’07”90.

Sifan Hassan:

E’ un risultato straordinario. Sono davvero sorpresa e felice. E’ il mio primo 1500 metri della stagione e ho iniziato davvero bene. Non è stata una gara particolarmente dura per me

Lancio del giavellotto maschile: Thomas Rohler ha vinto uno straordinario derby tedesco aggiudicandosi la gara con un lancio da 90.06m al sesto e ultimo tentativo dopo che Johannes Vetter si era portato in testa alla quinta prova con 88.15. La gara di Roma ha ripetuto lo stesso ordine d’arrivo della gara di Doha, quando Rohler vinse in rimonta sul connazionale con un formidabile 93.90m diventando il secondo miglior giavellottista di ogni tempo. Di ottimo livello anche il campione olimpico di Londra 2012 Keshorn Walcott, terzo con 86.61m. Mauro Fraresso ha stabilito il record personale con 78.28m.

Thomas Rohler:

Sono riuscito a superare ancora i 90 metri. E’ stata una competizione dura. Sono stato regolare intorno agli 87 metri e la progressione dei lanci è stata simile alla gara di Doha. Nell’ultimo tentativo Vetter mi ha stimolato a dare il massimo. Volevo davvero i 90 metri. L’atmosfera all’interno dello Stadio Olimpico era meravigliosa. I ragazzini presenti sugli spalti ci hanno dato la spinta giusta sostenendoci fino alla fine. In Germania abbiamo un grande team al momento. Ognuno di noi può vincere questo tipo di gare

Salto con l’asta femminile: La campionessa olimpica ed europea Ekaterini Stefanidi ha vinto per il sesto anno consecutivo al Golden gala firmando la migliore prestazione mondiale dell’anno con 4.85m al primo tentativo prima di affrontare senza successo tre prove a 5.07m, un centimetro in più rispetto al record del mondo detenuto da Yelena Isinbayeva. La cubana Yarisley Silva si è aggiudicata il duello per il secondo posto con la giovane neozelandese Eliza McCartney con la stessa misura di 4.75m in virtù di un numero minore di errori.

Ekaterini Stefanidi:

Mi sentivo riposata e quando saltavo non percepivo quanto fosse lunga la gara. Ero quasi spaventata durante i tentativi a 5.07m. In allenamento ho avuto la sensazione di essere in grado di saltare i 5.07m. E’ solo una barriera psicologica

Salto in alto femminile: Maria Lasitskene ha conquistato la seconda gara stagionale di Diamond League con 2.00m al secondo tentativo dopo una gara perfetta senza errori fino errori fino a 1.98m. La campionessa del mondo in carica ha sbagliato tre prove alla quota di 2.05m, due centimetri in più rispetto alla sua migliore prestazione mondiale dell’anno di 2.03m stabilita a Eugene. La polacca Kamila Lichwinko si è classificata seconda con 1.96m davanti all’ucraina Yuliya Levchenko (1.94). Alessia Trost ha debuttato in questa stagione con un buon quarto posto con 1.91m a pari merito con la campionessa mondiale juniores del salto in alto e dell’eptathlon Morgan Lake. L’azzurra ha provato senza successo tre tentativi a 1.94m.

Maria Lasitskene:

Mi piace gareggiare in questo stadio perché lo spirito olimpico è ancora presente. Lo percepivo durante la gara. Mi sono sentita bene durante la competizione e ho commesso soltanto qualche piccola imperfezione

100 metri femminili: L’olandese volante Dafne Schippers ha debuttato sulla pista dello Stadio Olimpico di Roma vincendo in 10”99 davanti alla quarta classificata delle Olimpiadi di Rio Marie Josée Ta Lou (11”02). La trinidegna Michelle Lee Ahye si è classificata terza in 11”07.

Dafne Schippers:

Il risultato è positivo. Per andare più forti mi servono altre gare. Più gareggio, più corro velocemente. Mi sto preparando per affrontare 100m e 200m ai Mondiali di Londra. Vediamo come andrà

3000 siepi maschili: Conseslus Kipruto ha vinto un bel duello allo sprint con il marocchino Soufiane El Bakkali sul rettilineo finale stabilendo il miglior crono mondiale stagionale con 8’04”63. El Bakkali, quarto classificato alle Olimpiadi di Rio, ha stabilito il record personale con 8’05”17. Il due volte vincitore della Diamond League Jairus Birech si è classificato terzo stabilendo il personale stagionale con 8’07”84. Soddisfazione anche per i due azzurri Abdoullah Bamoussa e Yohanes Chiappinelli, che hanno ottenuto il minimo per i Mondiali di Londra correndo rispettivamente in 8’22”00 (secondo miglior tempo europeo dell’anno) e in 8’27”34 (quinto tempo continentale del 2017). Non lontano dall’obiettivo iridato l’altro italiano Ala Zoghlami, che è sceso sotto gli 8’30” con 8’29”26.

100 metri maschili: Il giovane Chijindu Ujah ha riportato la Gran Bretagna al successo al Golden Gala 25 anni dopo la vittoria del campione olimpico di Barcellona 1992 Linford Christie. Il campione europeo juniores di Rieti 2013 si è imposto in 10”02 precedendo di tre centesimi il primatista europeo Jimmy Vicaut e il vincitore del meeting di Eugene Ronnie Baker, entrambi cronometrati in 10”05.

110 ostacoli maschili: Il primatista mondiale e campione olimpico Aries Merritt ha vinto per la prima volta in carriera sulla pista dello Stadio Olimpico in un ottimo 13”13 precedendo di quatto centesimi di secondo il vincitore della passata edizione del Golden Gala Orlando Ortega. Il campione del mondo Sergey Shubenkov si è classificato terzo con il personale stagionale di 13”21 davanti al campione europeo indoor2017 Andrew Pozzi (13”24). Il vice campione europeo juniores di Rieti 2013 Lorenzo Perini si è ben comportato correndo in 13”65.

Salto triplo femminile: La venezuelana Yulimar Rojas ha vinto per la prima volta in carriera il duello tutto sudamericano con la colombiana Caterine Ibarguen grazie ad un salto da 14.84 non molto lontano dalla sua migliore prestazione mondiale stagionale di 14.96m stabilita settimana scorsa ad Andujar. Ibarguen, vincitrice a Roma lo scorso anno, si è dovuta accontentare del secondo posto con 14.78m all’ultimo salto. La campionessa olimpica di Londra 2012 Olga Rypakova si è classificata terza con 14.64m precedendo la portoghese Patricia Mamona, che ha stabilito la miglior misura europea stagionale con 14.43m. L’azzurra Dariya Derkach si è confermata oltre i 14 metri classificandosi settima con 14.03m (a sette centimetri dai Mondiali di Londra).

400 metri femminili: La statunitense Natasha Hastings ha vinto agevolmente il giro di pista in 50”52 precedendo la giamaicana Novlene Williams Mills (51”04) e l’ucraina Olga Zemlyak (51”08, miglior tempo europeo dell’anno). La romana di origini nigeriane Maria Benedicta Chigbolu ha stabilendo la quinta migliore prestazione della sua carriera con 52”28.

800 metri maschili: Il vice campione mondiale polacco Adam Kszczot ha vinto per la la prima volta a Roma in 1’45”96 precedendo di quattro centesimi di secondo il campione mondiale juniores Kipyegon Bett e il campione NCAA Donovan Brazier (1’46”08).

400 ostacoli femminili: La giamaicana Janieve Russell ha vinto per il secondo anno consecutivo al Golden Gala in 54”14 stabilendo la quinta migliore prestazione mondiale dell’anno. La campionessa mondiale under 20 di Barcellona 1992 ha preceduto la danese Sara Petersen, seconda in 54”35 (miglior tempo europeo dell’anno) e la sudafricana Wanda Nel Theron (54”58). Yadisleidy Pedroso ha vinto il duello delle italiane con Marzia Caravelli migliorando di otto centesimi di secondo il miglior tempo stagionale con 55”70. La friulana ma romana di adozione Caravelli è scesa sotto il minimo per i Mondiali di Londra con un ottimo 55”83.

Getto del peso femminile: La plurimedagliata cinese Gong Lijao si è imposta agevolmente con la seconda miglior misura stagionale di 19.56m al termine di una serie con sei lanci oltre i 19 metri. Dani Bunch è stata la migliore delle statunitensi con 18.95m precedendo la campionessa olimpica Michelle Carter (18.86m).

400 ostacoli maschili: Il semifinalista europeo dei 400 ostacoli di Amsterdam Mario Lambrughi ha vinto il duello tutto italiano con José Reynaldo Bencosme sfiorando il record personale di sei centesimi con un ottimo 49”41. Per l’ostacolista lombardo il minimo per i Mondiali di Londra 2017 è distante solo sei centesimi di secondo. Sotto i 50 secondi anche Bencosme con un ottimo 49”75. Lorenzo Vergani ha sfiorato il record personale di cinque centesimi con 50”23.

Salto in lungo maschile: Kevin Ojaku ha eguagliato la seconda migliore prestazione della sua carriera con 7.90m dopo il recente 8.20m realizzato a Torino nella fase regionale dei Campionati di società.

1500 metri maschili: Joao Bussotti Neves si è imposto in 3’42”15 precedendo il finalista degli Europei Indoor Yassin Bouih ((3’42”66) e Mohad Abdikhadar Sheik (3’42”68).

Gianmarco Tamberi e il campione olimpico di judo Fabio Basile hanno ricevuto il Premio Bruno Zauli dal Presidente della Fidal Alfio Giomi e dal Presidente del Coni Giovanni Malagò. Tamberi, pronto a rientrare alle gare ad inizio Luglio, è stato tra i più applauditi dai tanti ragazzi che hanno riempito gli spalti dello Stadio Olimpico di Roma creando una cornice festosa.