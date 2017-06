L'allenatore calabrese attraverserà l'Italia su due ruote: una promessa fatta il 7 aprile prima della vittoria sull'Inter e mantenuta dopo la salvezza.

669 condivisioni 0 stelle

2 ore fa di Luca Guerra

Con 20 punti nelle ultime nove giornate di Serie A, il Crotone ha conquistato una salvezza che quasi nessuno avrebbe pronosticato per il club calabrese, esordiente nella massima categoria italiana. Un’impresa condotta dalla panchina da Davide Nicola: l’allenatore ha voluto celebrare l’impresa degli Squali mantenendo una promessa pronunciata due mesi fa. Questa mattina salirà in bici alle porte dello stadio “Ezio Scida” e dalla Calabria raggiungerà Vigone, il suo paese di residenza, in provincia di Torino. 1300 chilometri di fatica, emozioni e ricordi, con una dedica speciale per due sportivi deceduti proprio mentre andavano in bici: il campione di motociclismo Nicky Hayden e il ciclista Michele Scarponi.

Quello promosso e vissuto da Davide Nicola e dal Crotone non sarà però un semplice tour: l’allenatore piemontese ha infatti perso il 14 luglio 2014 suo figlio Alessandro, all’epoca 14enne, morto dopo essere stato investito da un bus a pochi metri da casa, e ha voluto legare la sua promessa ad una iniziativa per sensibilizzare ad una maggiore attenzione e sicurezza sulla strada. A sostenere le sue tappe saranno due Onlus dedite alla promozione della mobilità sicura e sostenibile su strada: Aifvs - Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada e di Fiab - Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Il viaggio avrà un forte valore simbolico anche per i trascorsi sportivi dello stesso Nicola: seguirà la linea adriatica e si dividerà in 9 tappe, da Crotone a Taranto, per passare da Bari, Pescara e Ancona con un successivo trasferimento a Livorno, verso Genova e poi Torino, toccando molte città già conosciute nella sua carriera di calciatore e poi in panchina.

Sul campo, il Crotone ha guadagnato un’insperata salvezza grazie alla caparbietà e a due mesi finali a ritmi da piani alti, coincisi con il calo dell’Empoli, spedito in Serie B nell’ultima giornata di campionato: il 7 aprile, nella conferenza pre-partita di Crotone-Inter, poi vinta dai calabresi per 2-1, Davide Nicola pronunciava queste parole, dando vita a una promessa che oggi si trova a mantenere con il sorriso sulle labbra:

Se dovessimo conseguire la salvezza e mantenere la serie A, tornerò a Torino in bici.

9 aprile 2017: i calciatori del Crotone in festa per il 2-1 all'Inter

1300 chilometri per la scommessa più bella: Davide Nicola a Torino in bici

Il viaggio di Nicola, suddiviso in tappe, è frazionabile e suscettibile di variazioni in funzione delle condizioni meteorologiche e di viabilità. Durante la celebrazione della scommessa-salvezza, l'allenatore del Crotone indosserà una speciale tuta che esporrà in evidenza gli hashtag #crotonedascoprire e #volerevolare e sarà accompagnato da un team di tre gregari speciali: il cognato Paolo Boretto, il nipote Alessio Capello ed un componente dello staff tecnico del Crotone addetto al recupero infortuni, Elmiro Trombino. Un gruppo ridotto, sul quale Nicola ha ironizzato presentando l'avventura su due ruote:

Non è una gara, ma una promessa sportiva da mantenere. Il mio entusiasmo è nato da una scommessa che avrei rispettato a ogni costo: è un piacere farla, anche se all’atto pratico siamo rimasti in pochi. Vedremo quanta gente si aggiungerà durante il nostro percorso.

In conferenza stampa, Davide Nicola ha voluto sottolineare la sua adesione alla campagna di sensibilizzazione #codicedisicurezza, lanciata dalla Fiab per chiedere con urgenza l’approvazione della riforma al Codice della Strada: l’assistenza sul percorso sarà garantita dai tecnici di Irenova, azienda di Crotone che offrirà al tecnico tre bici con pedalata assistita ecologica, mentre altre tre bici da corsa sono state fornite da Pinarello.

Grazie alla conquista della salvezza, il contratto che lo lega al Crotone è stato rinnovato automaticamente per un’altra stagione. Sulle tracce dell’allenatore c’è stato anche il Sassuolo, che ha però poi diretto le proprie preferenze verso Cristian Bucchi, alla guida del Perugia nell'annata sportiva appena conclusa. Permanenza in Calabria assicurata anche nella prossima stagione? Nicola, che nelle scorse ore ha incontrato il direttore sportivo del club, Giuseppe Ursino, ha però preferito glissare sul tema:

Ne parleremo dal 18 giugno in poi: io ora sono ancora l’allenatore del Crotone e mi preparo a questa impresa come allenatore del Crotone.

Crotone-Torino: Mister Nicola attraversa l’Italia in bici | FC Crotone https://t.co/GfmIaDW7Xl — FC Crotone (@FcCrotoneOff) June 8, 2017

Già, il 18 giugno. Il giorno prima, sabato 17, è in programma da calendario l'arrivo di Davide Nicola a Vigone, comune di 5250 abitanti a sud-ovest di Torino: un ritorno a casa, lì dove c'è il suo cuore.

-------

Ecco come sarà la Serie A 2017/2018 → le 20 squadre al via il prossimo 20 agosto