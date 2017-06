L'attaccante spagnolo ha accettato l'offerta dei Red Devils. Ma per ora i 70 milioni offerti dagli inglesi al Real Madrid non bastano.

un'ora fa di Daniele Minuti

Alvaro Morata sembra destinato al Manchester United. Nel pomeriggio è arrivata l'annuncio ufficale dell'addio di Ibrahimovic ai Red Devils, che non rinnoveranno il suo contratto anche per l'anno prossimo. Gli inglesi quindi stanno cercando un centravanti e il prescelto di Mourinho sembra essere il canterano madridista.

Da tempo obiettivo di calciomercato anche del Milan, il numero 21 del Real Madrid aveva dichiarato dopo la finale di Champions League che un suo ritorno in Italia sarebbe molto difficile e che la sua intenzione è quella di rimanere fra le fila dei Blancos.

Ma ieri il suo procuratore ha chiarito come il desiderio di Morata sia quello di giocare di più e che rimanendo al Real Madrid non ne avrebbe la certezza. Per questo motivo, oggi pare arrivato il l'ok definitivo da parte dell'ex juventino al trasferimento in Inghilterra.

Calciomercato, sì di Morata al Manchester United

Il Manchester United vuole Morata

Per i media inglesi, Morata avrebbe manifestato direttamente alla dirigenza del Real Madrid il suo desiderio di lasciare la Spagna durante la sessione estiva di calciomercato. L'agente del giocatore, Juanma Lopez, ha avuto un incontro con il direttore generale dei Blancos, José Ángel Sánchez, durante il quale ha espresso chiaramente quale sia la volontà di Morata, ribadita poi in un'intervista nelle ultime ore.

Alvaro è un giocatore importante e vuole avere un ruolo importante. È stata una grande stagione ma lui vuole giocare di più, è normale per un attaccante che ha segnato 19 gol.

Il Real Madrid chiede 90 milioni

Secondo il Telegraph, nella giornata di oggi Morata avrebbe definitivamente accettato i termini contrattuali proposti dal Manchester United, lasciando il resto della trattativa in mano ai due club. Pochi giorni fa i Red Devils avevano portato alla dirigenza madrilena un'offerta per il centravanti di circa 60 milioni di euro, rifiutata visto che la valutazione del cartellino di Morata da parte degli spagnoli è di circa 90.

Ora però il Manchester United sarebbe pronto a fare una proposta ancora più alta, di circa 70 milioni di euro. La differenza con la richiesta del Real è ancora ampia ma forte dell'intesa col giocatore, il club inglese è ormai sicuro di poter convincere i madrileni a cedere il loro centravanti anche a cifre più basse di quelle iniziali. Se la trattativa di calciomercato andasse a buon fine, Morata potrebbe giocare la Supercoppa Europea del 8 agosto a Skopje proprio contro i suoi ex compagni del Real Madrid, ma con la maglia dei Red Devils.