I rossoneri hanno raggiunto un accordo con l'agente del terzino dell'Atalanta. E se arrivasse anche Keita, Suso potrebbe partire.

un'ora fa di Daniele Minuti

Il calciomercato del Milan non si ferma: nonostante ieri fosse la giornata dedicata all'annuncio dell'acquisto di Ricardo Rodriguez, la cui firma è arrivata in diretta streaming sulla pagina Facebook del club in presenza di Fassone e Mirabelli, per i due dirigenti il lavoro non era ancora finito.

Nella sede della società rossonera è infatti avvenuto un lungo e proficuo incontro con il procuratore Mario Giuffredi per parlare di uno dei suoi assistiti, Andrea Conti dell'Atalanta, seguito da tempo per rafforzare la batteria dei terzini del Milan.

Da monitorare anche la situazione degli esterni d'attacco: raggiunto l'accordo con la Lazio per Keita, si attende una risposta dal giocatore. E il suo eventuale arrivo potrebbe alimentare i dubbi sulla permanenza di Suso, per il quale negli ultimi giorni è stato manifestato interesse da parte di Roma e Napoli.

Calciomercato Milan, passi avanti per Conti

Conti potrebbe andare al Milan

L'arrivo di Conti al Milan sarebbe l'ultimo passo per una rivoluzione di calciomercato quasi totale del reparto difensivo, con il solo Romagnoli che manterrebbe il posto da titolare rispetto all'anno scorso. Al momento Conti è in ritiro con la Nazionale maggiore in vista della partita contro il Liechtenstein di domenica sera, dopo la quale si aggregherà alla selezione Under 21 di Gigi Di Biagio per partecipare agli Europei.

Ieri sera c'è stato un summit fra la dirigenza rossonera e il suo agente a Casa Milan. Secondo Gianluca Di Marzio di Sky Sport, durante l'incontro, durato circa tre ore, sarebbe arrivata l'ok al trasferimento al Milan da parte del procuratore. Raggiunto anche un accordo di massima sui dettagli del contratto, un quinquennale da circa 2 milioni a stagione. Ora Mirabelli e Fassone dovranno soddisfare le richieste dell'Atalanta. I bergamaschi vorrebbero circa 25 milioni per cedere l'ennesimo pezzo pregiato della loro rosa, l'offerta del Milan al momento è ferma a 18, ma da entrambe le parti c'è la disponibilità a raggiungere un'intesa.

Fra l'intrigo Keita e il futuro di Suso

Keita è conteso da Milan e Juventus

Per Keita si è creato un vero e proprio caso di calciomercato: l'agente del giocatore, Roberto Calenda, ha rivelato ieri che la Lazio ha raggiunto un accordo con il Milan per la sua cessione e che da Lotito non sarebbe arrivata nessuna proposta di rinnovo. Il ds biancoceleste Tare ha smentito in serata queste dichiarazioni, ma a confermare le parole di Calenda sono arrivate quelle del fratello di Keita che ha ribadito come dalla Lazio non ci sia stato un tentativo di prolungamento di contratto.

Ormai rassegnato a lasciar partire il suo numero 14, Lotito preferirebbe cederlo al Milan, con cui ha già definito anche l'affare Biglia, e non alla Juventus, che ha da tempo un accordo con il giocatore. L'offerta dei rossoneri è più alta rispetto a quella dei Campioni d'Italia, che non disdegnerebbero l'ipotesi di un arrivo di Keita a parametro zero nel 2018. L'attaccante ha chiesto tempo per decidere la sua prossima destinazione, con la dirigenza della Lazio che spinge per mandarlo a Milano.

A fare da sfondo all'intrigo Keita c'è la situazione di Suso, la cui trattativa per il rinnovo di contratto è in una fase di stallo. Lo spagnolo è in scadenza 2019 e ha chiesto un cospicuo aumento del suo ingaggio, al momento di 1 milione di euro all'anno, specialmente alla luce degli stipendi dei nuovi arrivati Musacchio, Kessié e Ricardo Rodriguez, tutti superiori al suo. Su di lui ci sono sia Roma che Napoli, che secondo la Gazzetta dello Sport sono pronte ad offrire una cifra di circa 18 milioni. Se da parte del Milan non arriveranno presto segnali sul ritocco contrattuale, Suso potrebbe considerare l'idea di lasciare Milano, anche se ritenuto una pedina fondamentale da Vincenzo Montella.