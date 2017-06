Le vie del mercato sono infinite, quelle del ritorno di Deulofeu al Barça un po' meno: la competizione con la MSN, i Mondiali in arrivo e i desideri della famiglia non aiutano...

di Luca Capriotti

Deulofeu al Barcellona, questo matrimonio di calciomercato non s'ha da fare. Scadenza in bella vista, l'opzione del Barcellona per l'oramai ex Milan Gerard Deulofeu terminerà il 30 giugno.

Poi addio recompra, addio ritorno nella casa madre per Deulofeu, che è tornato nel frattempo all'Everton, club che ne detiene il cartellino.

Il problema a questo punto, marzullianamente, non è se il Barcellona si riprenderà Deulofeu, ma se l'esterno abbia così tanta voglia di tornare a casa. Se ancora sente che il barcellonismo sia casa sua. La decisione è solo sua. E potrebbe costargli molto.

Il ritorno al Barcellona dell'ex Milan Deulofeu sembra più complicato del previsto

Deulofeu e il ritorno al Barcellona: pro e contro di una scelta di calciomercato

Alla fine il calciomercato ha i contorni, vaghi e tenui, del corteggiamento amoroso. E l'approccio del Barcellona di Valverde nei confronti del suo ex giocatore è stato accolto con freddezza. Come spesso accade con gli approcci delle ex. E le indiscrezioni che filtrano parlano altrettanto chiaro: il buon Deulofeu proprio non ha nessuna voglia di tornare in blaugrana, perché teme di interrompere il processo di crescita esponenziale innescato negli ultimi mesi. Sia chiaro: al Milan è stato più che bene, Montella gli ha dato la fiducia necessaria, lo ha aiutato ad imporsi, ad essere decisivo nel campionato italiano.



Senza dimenticare che l'anno prossimo si giocheranno i Mondiali in Russia e Gerard culla con pazienza il sogno di disputarli, di giocarsi le sue carte di essere convocato. A maggior ragione conta tanto, tantissimo il fatidico posto fisso in squadra: ogni giocatore lo vorrebbe, ma per alcuni, soprattutto prima di competizioni così importanti, il posto fisso diventa una specie di ossessione. Cambia le prospettive, sposta gli equilibri, fa pensare a trasferimenti (caso più eclatante degli ultimi anni? Miroslav Klose alla Lazio) e ne evita altri. Diciamo anche che la competizione con quello che in Spagna chiamano semplicente "El Tridente" (Messi, Suarez, Neymar), non aiuta.



E nello stesso la stessa esperienza degli altri giovani blaugrana alle spalle del trio meraviglioso non è stata eccezionale, o indimenticabile. Messi, Neymar e Suarez non sono solo un trio dal tasso qualitativo pazzesco, ma fagocitano minuti e partite: 52 partite stagionali per l'argentino, 1 in meno per Suarez, "solo" 45 per Neymar. Agli altri non restano che scampoli, brandelli di match: Alcacer in Liga ha disputato, da titolare, una decina di partite. Troppo poco per il sogno Mondiale, troppo poco per Deulofeu. Con un anno di contratto ancora con l'Everton, senza aver parlato con Valverde, Deulofeu ha una necessità nella prossima stagione: essere titolare. Con il pensiero Milan a solleticare ancora, anche se la società rossonera sembra aver puntato un altro ex blaugrana, Keita Balde Diao della Lazio. La famiglia di Deulofeu ha apprezzato Milano, ci tornerebbe volentieri. Tornare volentieri: due parole difficili da associare al Barcellona per Gerard Deulofeu.