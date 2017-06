De Roon potrebbe tornare in Italia nel prossimo calciomercato: l'olandese del Middlesbrough, fresco retrocesso in Championship, tratterebbe con la Lazio.

371 condivisioni 0 stelle

4 ore fa di Massimiliano Rincione

Possibile ritorno in Serie A per Marten De Roon? Sì. Ricordate anche voi la talentuosissima mezzala arrivata all'Atalanta via Heerenveen e capace di stupire tutti alla sua prima annata in Italia? Al termine della stagione 2015/2016 furono 37 le presenze tra campionato e Coppa Italia, condite da 2 gol e 2 assist. Tanta solidità e soprattutto tanta duttilità in mezzo al campo per l'olandese, capace di guadagnarsi in un solo anno la chiamata del Middlesbrough di Aitor Karanka, neopromosso in Premier League. L'ex vice di José Mourinho non si pose più di tanti interrogativi prima di sganciare nello scorso calciomercato la modica cifra di 10 milioni di euro più bonus per il giocatore, generando così una plusvalenza pazzesca per l'Atalanta che soltanto un anno prima spese circa 1,5 milioni di euro per assicurarsi il prodotto del settore giovanile dello Sparta Rotterdam. Lo stesso De Roon adesso sarebbe in trattativa con la Lazio, alla ricerca di un rinforzo di spessore a centrocampo vista la probabile partenza di Lucas Biglia, ormai incamminatosi sul binario per Milano, sponda rossonera.

Marten De Roon festeggia il gol siglato al Manchester City, sotto lo sguardo del portiere Claudio Bravo. L'ex Atalanta sarà una delle poche note positive del Middlesbrough retrocesso in Championship, viste le 35 presenze e le 5 marcature messe a segno tra Premier ed FA Cup.

Qualità e caratteristiche tecniche nettamente diverse quelle di De Roon rispetto a Biglia, con la Lazio che probabilmente si troverà costretta a cambiare qualcosa in fase di costruzione del gioco. L'arrivo dell'ex orobico offrirà ancor più fisicità alla linea mediana capitolina, già abbastanza possente visti i muscoli messi in campo da Milinkovic-Savic. Probabile dunque che vengano assegnati ancor più compiti in fase d'impostazione a Marco Parolo. Il rafforzamento del centrocampo della Lazio non potrà però rappresentare l'unica priorità per il direttore sportivo Igli Tare, che dovrà necessariamente reinvestire i proventi delle cessioni illustri nella sessione estiva di calciomercato.

La trattativa va avanti spedita, la Lazio avrebbe offerto per De Roon 13,5 milioni pur di assicurarsi la duttile mezzala. Non vi è ancora l'intesa definitiva, nonostante trapeli un cauto ottimismo tra tutte le parti in causa. De Roon che è stato anche in grado di strappare complimenti pubblici a José Mourinho: lo Special One ha infatti elogiato le qualità dell'olandese al termine della sfida vinta in casa del Boro lo scorso 19 di marzo.

Calciomercato Lazio: intrigo Keita

Con il calciomercato in entrata che ancora stenta a decollare, la Lazio si trova alle prese con lo spinosissimo caso legato al futuro di Keita Baldé Diao. L'esterno offensivo senegalese è attualmente al centro di un acceso duello tra Juventus e Milan, pronte a contendersi il giocatore a suon di milioni. I bianconeri possono già vantare un accordo col ragazzo, a dispetto di un Diavolo che ha invece raggiunto un'intesa con il patron biancoceleste Claudio Lotito. La trattativa tra il Milan e Keita è legata a doppio filo al possibile arrivo in rossonero di Lucas Biglia. Nel frattempo il ds laziale Tare è già a Milano per discutere i termini degli eventuali trasferimenti dei due calciatori, nella speranza di trovare il bandolo della matassa in una vicenda ad oggi assai ingarbugliata.