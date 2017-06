Il nuovo allenatore studia le mosse sul mercato, la priorità è rinforzare il centrocampo: il primo nome è quello del romanista. Uno tra Eder e Pinamonti come vice Icardi.

41 minuti fa di Daniele Rocca

Andata e ritorno. Dopo aver conosciuto la dirigenza dell'Inter, Luciano Spalletti ha fatto rientro in Italia. L'obiettivo del nuovo tecnico nerazzurro è quello di rinforzare la rosa, portandola al livello delle prime tre della classe. Servirà una vera e propria rivoluzione di calciomercato.

L'obiettivo principale dell'Inter è puntellare sia la difesa che il centrocampo. Spalletti ha messo nel mirino due 'vecchi' pupilli: si tratta di Rudiger e Nainggolan. Il tedesco sembra aver accetto di buon grado l'idea di continuare a lavorare col suo ex allenatore.

Per Nainggolan la strada è più complicata. La Roma sta cercando l'intesa con il suo agente per farlo rinnovare, ma le parti sono ancora distanti. Motivo per cui ieri, a precisa domanda sul belga, Spalletti ha risposto così:

Nainggolan obiettivo di mercato? È una domanda dove rischio di essere impreparato. Però ci studierò su.

Il nuovo allenatore dell'Inter, intercettato all'aeroporto di Linate da 'Telelombardia' ha poi parlato dell'incontro con Zhang e dei rapporti con Ausilio e Sabatini:

Ho conosciuto una persona carismatica come Zhang Jindong che sa quello che vuole, il suo intento è fare rivivere la grande storia del club. Con Piero Ausilio e Walter Sabatini ho parlato del mercato e ne parlo continuamente, giorno dopo giorno: abbiamo cominciato a lavorare sulla squadra perché il tempo è poco e bisogna sistemare le cose.

Calciomercato Inter, Spalletti sceglie il vice Icardi

Ma il calciomercato in entrata non è l'unico pensiero nella mente di Spalletti. Il tecnico dovrà trovare una soluzione per l'abbondanza in attacco: alle spalle di Icardi c'è solo un posto. A contenderselo ci sono Eder e Pinamonti. Il giovane attaccante, di fede interista, ha trascinato la Primavera nerazzurra in finale. E la prossima stagione potrebbe essere per lui quella della consacrazione.

L'oriundo ha disputato un ottimo finale di stagione, sfruttando al massimo l'assenza del titolare argentino. In gol nelle ultime tre giornate di campionato e a segno anche con la Nazionale. Ma c'è una variabile da considerare: il prossimo anno l'Inter non avrà impegni di coppa e Icardi non è certo pedina da turnover. Eder rischia così di essere relegato in panchina per gran parte della stagione. Su di lui c'è l'interesse sia dello Zenit di Mancini, che del West Ham.