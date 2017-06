Ho paura che agli Europei juniores di Grosseto (in programma dal 20 al 23 luglio, ndr) non ci sarà. Resto invece fiducioso per i Mondiali di Londra, però è presto per fare previsioni. Filippo è sotto un treno, è passato dalle stelle alle stalle. Abbiamo lavorato molto in questa stagione, curando ogni dettaglio. E i risultato ci stavano dando ragione. Farsi male così è una beffa.

Filippo Tortu spera nei Mondiali

Filippo Tortu tornerà a casa, a Costa Lambro in Brianza, e si perderà per forza di cose la staffetta 4x100 junior - in programma sabato 17 giugno a Rieti - e gli Assoluti di Trieste in scena a luglio. La speranza è di rivederlo sfrecciare in quel di Londra.