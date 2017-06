L'era dell'ex tecnico del Siviglia inizia con la vittoria nell'amichevole di lusso contro la Seleçao: decide la rete di Mercado allo scadere del primo tempo.

1 ore fa di Stefano Fiori

Un esordio migliore di questo, Jorge Sampaoli non poteva davvero augurarselo. L'Argentina fa suo il Superclasico contro il Brasile, davanti ai 100 mila spettatori del Melbourne Cricket Ground. Nell'amichevole di lusso in terra australiana, a decidere l'incontro è il gol di Mercado al 45' del primo tempo: basta l'1-0 all'Albiceleste per regalare la vittoria alla prima gara ufficiale con l'ex tecnico del Siviglia al timone della Selección.

Con Messi, Dybala, Di Maria e Higuain tutti insieme dal primo minuto, il primo esperimento del laboratorio dell'Hombrecito si può ritenere soddisfacente. Rammarico invece per la Seleçao di Tite: è la prima sconfitta del ct verdeoro, dopo aver vinto tutti i precedenti sei incontri.

La vittoria permette all'Argentina di infrangere la striscia negativa contro il Brasile: l'ultima vittoria, sempre in amichevole, risaliva ormai al novembre del 2012. Un piccolo risarcimento, dopo il netto 3-0 subito nella gara di qualificazione ai Mondiali di Russia dello scorso novembre.

La Revolución Argentina contro la continuità del Brasile

La ritrovata continuità contro la promessa di una revolución. Al caldo del loro giaccone imbottito (in Australia è praticamente inverno), Tite e Sampaoli vivono questo classico con prospettive totalmente opposte. Senza tanti pezzi da novanta - Neymar su tutti, ma anche Marcelo e Dani Alves - il ct della Seleçao sperimenta con un obiettivo: proseguire la striscia di 6 vittorie nelle sue prime sei gare in panchina. Sceglie allora Gabriel Jesus come vertice di un tridente tutto Premier League: a destra c'è Coutinho, sul fronte opposto Willian. La curiosità maggiore riguarda però Thiago Silva: il centrale del PSG torna a indossare la fascia di capitano dalla funesta notte del 7-1 contro la Germania.

Se liga na escalação que Tite vai colocar em campo para o jogo de daqui a pouco!



Veja AO VIVO na CBF TV >> https://t.co/1t2uAA8qqf pic.twitter.com/PcQSAv0T16 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) June 9, 2017

Per l'ex tecnico del Siviglia è invece la prima assoluta con l'Albiceleste: pochi giorni per imprimere le proprie idee (ha firmato la scorsa settimana), ma la sua mano da profeta del bielsismo più evoluto si vede già. A partire dal modulo, un 3-3-3-1 che davanti assomiglia tanto a una rappresentativa All Stars: alle spalle di Higuain, il tris ha le figure di Dybala, Messi e Di Maria. A reggere l'urto, qualche metro più indietro, una coppia legata a Milano da un destino opposto: accanto al promesso sposo rossonero Biglia (la sua prestazione sarà impeccabile) c'è Banega, considerato in partenza dall'Inter. Niente da fare invece per il suo compagno di club Icardi: un problema muscolare ne rimanda il ritorno in Nazionale alla prossima gara con Singapore (in programma martedì 13).

Il tocco dell'Hombrecito, dicevamo, si comincia già a vedere: la manovra delle maglie biancocelesti è tutta un possesso palla e cambi di posizione, alla ricerca dell'intesa perfetta tra due numeri dieci come la Joya juventina e la Pulce del Barcellona. A strappare la scena più di chiunque, ci pensa però Di Maria: il Fideo è un punto di riferimento costante per i compagni sull'out mancino. In due occasioni va anche vicino al gol: dopo sei minuti stampa sul palo esterno un sinistro velenoso (splendido il filtrante di Dybala), per poi ripetersi al 38' con una conclusione al volo ribattuta a fatica da Weverton. Ma un modo per mettere la firma sul match, la stella del PSG la trova comunque allo scadere del primo tempo: da un suo cross nasce il colpo di testa di Otamendi, che Mercado trasforma in rete dopo la respinta sul palo del portiere verdeoro. Sembra un segno del destino: a realizzare il primo gol dell'era Sampaoli è proprio uno dei suoi fedelissimi al Siviglia. Ed era stato sempre lui a salvare, a metà della frazione, sulla botta a colpo sicuro di Coutinho.

Secondo tempo

Lo svantaggio chiama il Brasile alla riscossa nella ripresa: di perdere con gli eterni rivali, anche in amichevole, non se ne parla proprio. Mentre Sampaoli passa alla difesa a quattro e manda in campo Correa, altro pupillo di Siviglia, al posto di un impalpabile Higuain, i verdeoro alzano i ritmi e incutono timore alla porta difesa da Romero. Al limite dell'inverosimile quello che accade al minuto 62: sul suggerimento perfetto di Fernandinho, Gabriel Jesus dribbla l'estremo difensore del Manchester United ma centra il palo a porta spalancata. Finita qui? No, perché sulla ribattuta William fa lo stesso colpendo il legno opposto. Si salva così la fortezza dell'Argentina. Sarà la vera, grande occasione della Seleçao in un secondo tempo che non muta gli equilibri: Sampaoli festeggia così la sua prima vittoria sulla panchina dell'Albiceleste. Il primo mattoncino della Revolución.