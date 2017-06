WRC, Rally Italia Sardegna: il programma su Fox Sports

Al via la 14a edizione del Rally Italia Sardegna, in programma dall'8 all'11 giugno. "Sarà decisiva la seconda tappa", le parole di Tiziano Siviero che ha disegnato il tracciato.

3 ore fa di Marco Giordo

Per festeggiare il suo 14° compleanno il Rally Italia Sardegna ha bissato la scelta dello scorsa edizione di avere l’intero percorso raccolto nel nord dell’isola dei quattro mori. La gara, in programma dall'8 all'11 giugno, ha confermato per il quarto anno consecutivo la sua location ad Alghero. Il parco assistenza è stato allestito anche stavolta nella cittadina “catalana” tra le banchine del porto turistico, le “ramblas” e il Piazzale della Pace, mentre il quartier generale della manifestazione è ospitato anche stavolta nella prestigiosa location di Lu Qualté.

La novità assoluta di questa edizione è la sosta ad Olbia prevista nella serata di giovedì 8 giugno, quando i piloti dopo aver percorso la super speciale d’apertura di Ittiri Arena, dalle ore 20.30 inizieranno ad arrivare al molo Brin, dove verrà allestito il parco chiuso. La prima tappa continuerà così la mattina di venerdì 9 giugno da Olbia con un percorso che prevede tre tappe suddivise in 19 prove speciali e 312,66 km cronometrati. Un percorso, quello dell’edizione 2017 un po' meno selettivo a prima vista rispetto agli ultimi anni, ma poi alla fine dovrebbe essere come sempre la seconda tappa quella decisiva.

Venerdì 9 nella prima tappa c’è da segnalare il ritorno di due crono storici come quelli di Terranova e Monte Olia, e la conferma delle speciali di Tula e Tergu-Osilo. Sono in totale otto le prove da disputarsi, in pratica quattro ripetute due volte, per un totale di 125,46 km cronometrati. Sabato 10 la giornata più dura prevede invece sei crono per complessivi 143 km cronometrati, vale a dire due passaggi sulle prove di Coiluna-Loelle (trasmessa nel pomeriggio da FOX Sports), Monti di Alà e della classicissima di Monte Lerno, quella del famoso “Micky’s Jump” che ha reso famosa questa gara nel mondo.

WRC, Rally Italia Sardegna: domenica 11 giugno il gran finale

Infine domenica 11 giugno il gran finale con 42,04 km cronometrati suddivisi in quattro speciali, quelle ripetute due volte di Cala Flumini e dell’Argentiera, che andrà in onda in diretta televisiva su FOX Sports sia nel primo che nel secondo passaggio alle ore 12.18, quando sarà valida anche come power stage finale.

Solo allora sapremo con certezza il nome del vincitore di questa edizione n.14 dell’appuntamento tricolore del mondiale rally, per il quale la lotta è molto aperta. Tiziano Siviero che ha disegnato anche quest’anno il Rally Italia Sardegna, ha le idee chiare su dove si deciderà anche stavolta il rally.