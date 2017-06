Dal Monte Lerno al Micky's jump: Andrea Crugnola ci spiega le caratteristiche del percorso della 14esima edizione del Rally Italia Sardegna.

2 ore fa di Andrea Crugnola

Il settimo appuntamento del campionato del mondo si svolgerà sul suolo italiano, più precisamente in terra sarda. Arriviamo al Rally Italia Sardegna con una classifica piloti e costruttori combattuta come ormai non si vedeva da molto tempo.

I piloti nordici, dopo gli errori di Latvala e Tanak in terra portoghese, sono obbligati a fare una gara perfetta se vogliono tenere il passo serrato della coppia Neuville-Ogier. Ma ora andiamo a scoprire le particolarità di questo settimo appuntamento.

Storicamente chi parte per primo e deve pulire la strada è molto svantaggiato perché le strade sarde presentano parecchio brecciolino sulla superficie, rendendo favorito chi parte dalla quonta/sesta posizione in poi.

Le prove classiche dove si potrà fare la differenza, dato che sono le più lunghe, saranno Monte Lerno e Monti di Alà. Proprio a Monte Lerno c'è il passaggio più famoso della gara, ovvero il Micky's jump, un dosso che viene affrontato dai piloti e che ha visto negli anni alcuni salti e passaggi fra i più spettacolari di sempre.

WRC, Rally Italia Sardegna: la chiave per la vittoria

I tratti cronometrati sardi sono molto difficili perché stretti e tortuosi con a volte qualche tratto più veloce a intervallare il "guidato". La chiave per la vittoria risiede quindi nel fare meno sbavature possibili e avere delle note precise perché la gara non permette di avere la minima esitazione. Ora non ci rimane che aspettare il via della nostra bellissima gara di casa e sperare di vedere delle grandi lotte come è capitato in ogni appuntamento di quest'anno.

