Ruota della fortuna che gira a favore di Frankie Edgar: Max Holloway ha battuto Jose Aldo e The Answer chiede la title shot.

2 ore fa di Giovanni Bongiorno

L'ex campione pesi leggeri UFC Frankie Edgar ha già combattuto due volte per il titolo, ma evidentemente ha ancora qualcosa da dire in merito.

Edgar è stato campione dei pesi leggeri, perdendo poi la cintura contro un Benson Henderson al massimo della sua forma. Poi "The Answer" è sceso poi nei pesi piuma, affrontando direttamente Jose Aldo. Perdente ai punti, Edgar ha poi praticamente dominato ogni altro match nella categoria, fino a dimostrare una ancora palese superiorità al giovane fenomeno Yair Rodriguez.

Frankie Edgar impone un selvaggio ground and pound al giovane Yair Rodriguez

UFC, Frankie Edgar e la terza title shot nei piuma

Non c’è nessun altro, andiamo – ha detto Edgar all’edizione del lunedì di The MMA Hour – nessun avversario ha più senso di me. Nessuno ha fatto ciò che ho fatto io per raggiungere questa posizione.

Un altro contendente, Cub Swanson, crede di dover essere il prossimo sfidante al titolo dopo la vittoria di Max Holloway su Jose Aldo a UFC 212. Ma Edgar conta ben sette vittorie negli ultimi otto match, fra le quali figura anche una vittoria per sottomissione proprio su Swanson. Quindi la chiamata di Frankie dovrebbe essere più che corretta.

Non capisco come si faccia a prenderlo in considerazione, sapete? Da quando io e Cub – ha continuato Edgar – abbiamo combattuto, io ho battuto solo ed esclusivamente contro ragazzi nella top 10 e nella top 5. Non credo lui abbia combattuto contro qualcuno nella top 10 e per di più ha perso un match. Quindi davvero, non capisco come si faccia a compararci.

Un solo punto può essere a favore di Swanson: Edgar ha avuto due chance titolate nei piuma, entrambe contro Aldo ed ha concluso con un parziale di 0 vittorie e 2 sconfitte, entrambe per decisione. Nei restanti match però, “The Answer” ha risposto con 7 vittorie e nessuna sconfitta. Ed avendo guardato il match in Brasile, Frankie non può far altro che ammettere che la vittoria di Holloway ha giovato parecchio alla sua carriera.

Sapevo che sarebbe stata l’opzione migliore per me. Non volevo starmene qui a urlare tenendo per uno dei due. Li ho solo guardati giocarsela e le carte sono girate in mio favore. Quindi ci siamo, sarà Holloway vs Edgar. Sapevo ovviamente che Aldo ha grande atletismo, buona velocità, sapevo anche che Max ha un’ottima tenuta, buon motore atletico, gestione della distanza. Aldo ha fatto bene con velocità e combinazioni, credo abbia vinto i primi due round, ma durante il secondo Max pareva aver trovato il suo ritmo. Aldo invece è calato un po’ e Holloway ne ha approfittato e ha portato a casa la vittoria.

La prossima mossa del campione probabilmente sarà una difesa nelle sue Hawaii, un posto che non ha mai ospitato un evento UFC. Edgar è d’accordo nell’affrontare Holloway nella sua terra natale, ma ha proposto anche il Madison Square Garden di New York.

Per una chance titolata, combatterei anche sulla luna. Le Hawaii sarebbero un luogo ideale. Al mio team piacerebbe. Anche il Madison Square Garden sarebbe incredibile. Sono sicuro che anche a Max piacerebbe. Andiamo, l’arena più famosa al mondo? Credo abbia senso. Ma comunque se scelgono le Hawaii ci sono dentro al 100%.

C’è anche un’altra ragione per cui Frankie è contento che Holloway abbia vinto. Ha scacciato le voci che volevano Edgar scendere nella divisione delle 135 libbre.

Non so neanche se scenderò mai a 135. Servirebbe la giusta opportunità. Se fosse per la cintura, forse. Potrei fare il peso, ma ogni volta che faccio i 145 capisco che non voglio scendere di altre 10 libbre. E non taglio nemmeno tantissimo peso.

Come si comporterà in merito UFC?