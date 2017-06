Il ct dell'Albiceleste parla alla vigilia di Argentina-Brasile: "Leo è il miglior giocatore del mondo. Mauro non è a posto ma vorrei provarlo in campo, vedremo".

un'ora fa di Alberto Casella

Jorge Sampaoli sembra caricato a molla. Appena arrivato da Siviglia, il nuovo ct dell'Albiceleste non ha avuto molto tempo per ambientarsi, domani lo aspetta un debutto da brividi: il Superclasico. Argentina-Brasile, anche se amichevole, non è mai una partita come le altre, in Sudamerica è El Partido. Roba da far tremare le ginocchia anche a un veterano come lui.

Per fortuna la location dà una mano: né Rio, né Buenos Aires, domani si gioca al Melbourne Cricket Ground (100mila posti) alle 12.05 ora italiana. Il nuovo ct avrà a disposizione anche Lionel Messi, sbarcato dalla Cina, e Mauro Icardi, che dopo tante polemiche è finalmente entrato nella lista dei convocati, anche se non ha ancora del tutto superato l'affaticamento muscolare del retto femorale della coscia sinistra.

Il Superclasico è la prima delle due partite che la Nazionale argentina ha in programma prima del rompete le righe estivo. Martedì 13 giugno ci sarà ancora il match contro la selezione di Singapore, poi tutti in vacanza. Il prossimo appuntamento è già decisivo: 31 agosto, Uruguay-Argentina per le qualificazioni mondiali.

Superclasico, la vigilia. Sampaoli parla di Messi, Icardi e del futuro

In attesa del Superclasico di domani, Sampaoli cerca di controllare l'emozione e invita i suoi a fare altrettanto:

Siamo tutti molto eccitati per la partita, ma dobbiamo rimanere concentrati. Messi? Credo vada sottolineato che il miglior giocatore del mondo ha lasciato la Cina per venire a giocare questo match con noi. È una cosa che lo rende ancora più grande.

Sampaoli, qui nella veste di allenatore del Cile, e Messi

La presenza in extremis di Messi è un altro indice di quanto sia difficile applicare l'etichetta di amichevole a questo match:

Voglio vedere Messi e Dybala insieme, Leo è il numero uno e Paulo ha un grande futuro. Con Icardi ho parlato molto e vorrei fargli giocare qualche minuto, ma i medici non sono dello stesso parere. Vedremo. Agüero? Sarà valutato in futuro, c'è molta concorrenza nella squadra.

Sampaoli: "Vorrei vedere Icardi in campo"

Non un grande incoraggiamento quello di Sampaoli per il Kun, anche in vista di un inevitabile ricambio generazionale con cui l'Argentina farà presto i conti: