Fu un italiano a segnare il primo golden gol della storia in una competizione UEFA: nel 1994 gli azzurrini vinsero il titolo europeo di categoria, ma la novità doveva presto ritorcersi contro...

1 condivisione 0 stelle

11 ore fa di Paolo Cola

In attesa dei Mondiali russi del prossimo anno, l’estate 2017 del calcio azzurro si presenta carica di promesse, con la nazionale U20 di Chicco Evani che ha fatto un figurone ai campionati mondiali di categoria, e l’U21 che si presenterà ai prossimi Europei in Polonia come squadra da battere, alla pari della formidabile Spagna.

Quella che ora sembra una piacevolissima sorpresa, una volta era la norma: negli anni Novanta, i ragazzi dell’indimenticato Cesare Maldini salirono per tre volte consecutive sul tetto d’Europa, prima e unica selezione a riuscirci, e gli anni Duemila videro i trionfi delle squadre allenate da Marco Tardelli (2000) e Claudio Gentile (2004).

Con Serie Aurea, andiamo a riscoprire l’edizione degli Europei U21 del 1994, passata alla storia non soltanto per il secondo trionfo di fila degli azzurri di Maldini, ma anche per essere stata la prima competizione ufficiale UEFA decisa da un golden gol.

Serie Aurea: l’Europeo U21 del 1994

Getty Cesare Maldini, condottiero dell'U21 azzurra campione d'Europa nel 1992, 1994 e 1996

Nell’aprile 1994 l’Italia si presentò in terra di Francia per difendere il titolo europeo di categoria conquistato due anni prima, forte di una rosa dalla qualità media elevatissima. Per fare qualche nome: Francesco Toldo, Fabio Cannavaro, Christian Panucci, Pippo Inzaghi, Bobo Vieri, più un nutrito numero di giocatori che avrebbero popolato per anni la nostra Serie A (Negro, Rossitto, Carbone, Muzzi, Galante, Colonnese). D’altra parte, le rivali non erano da meno.

I padroni di casa di Raymond Domenech potevano contare su gente come Zidane, Thuram, Dugarry, Makelele, mentre il Portogallo presentava due future stelle come Rui Costa e Luis Figo. Meno temibile la Spagna dei vari Kiko, Mendieta, Guerrero e Oscar, che infatti uscì senza troppe discussione contro i portoghesi in semifinale. Decisamente più complicato il passaggio del turno per gli azzurri. A Montpellier, contro i favoriti francesi, l’Italia si rese protagonista della classica gara maldiniana tutta cuore, difesa e sofferenza, acuita dall’espulsione a metà ripresa di Delli Carri.

Un super Toldo e un po' di fortuna (palo di Micoud nel finale) consentirono agli azzurri di sfangarla fino ai supplementari e poi ai rigori: Toldo ipnotizzò Makelele, gli azzurri invece si dimostrarono infallibili e volarono in finale. Ma la mezzora dell’extra-time fu a suo modo storica, perché per la prima volta si poterono testare l’effetto primario dell’introduzione del golden gol sui calciatori, cioè la paura. L’idea di beccare un gol che li avrebbe spediti a casa senza appello convinse gli italiani a barricarsi ulteriormente, mentre i francesi, terrorizzati al pensiero della beffa in contropiede, azzerarono o quasi l’intensità dei loro attacchi.

L’introduzione del golden gol

Dopo i Mondiali del 1990, non esattamente l’edizione più spettacolare che si ricordi, la FIFA iniziò ad approvare modifiche al regolamento del calcio con lo scopo di trasformarlo in un prodotto più emozionante e dunque appetibile per i nuovi mercati che stavano per essere aggrediti. Una di queste novità fu rappresentata proprio dall’introduzione, nel 1993, del golden gol, anzi della sudden death: questa, infatti, era stata la prima denominazione scelta, prima che qualcuno dell’ufficio marketing gli avesse fatto notare quel nonsoché di macabro presente in essa.

La FIFA decise di applicare il nuovo regolamento solo alle competizioni giovanili, almeno in un primo momento, e nel marzo del 1993, durante un quarto di finale dei Mondiali U20 tra Australia e Uruguay, arrivò il primo gol dorato: a segnarlo fu l’australiano Anthony Carbone al 9’ del primo tempo supplementare. L’anno seguente toccò all’UEFA, che sdoganò il golden gol proprio in occasione degli Europei U21 del 1994. Poi fu la volta delle nazionali maggiori: durò poco, ma nel frattempo l’Italia aveva fatto in tempo a rimetterci la corona d’Europa grazie a David Trezeguet.

Il golden gol di Orlandini

Qualcuno ricorderà che, pochi mesi dopo quell’Europeo, si iniziò a parlare di cul de Sac, in riferimento alla buona sorte che avrebbe accompagnato la nazionale di Arrigo Sacchi ai Mondiali americani (almeno fino alla finale). Ecco, Cesare Maldini non scherzava affatto. Dopo aver arraffato la finale con la formula sopra illustrata (miracoli di Toldo + palo di Micoud), il profeta del calcio pane & salame concesse il bis anche nell’atto conclusivo di Montpellier: fu il Portogallo, infatti, a menare le danze per gran parte della finale, salvo essere neutralizzato sul più bello dai legni della porta azzurra.

Più precisamente, uno strampalato tentativo di autorete di Fabio Cannavaro terminato sul palo nel primo tempo e una clamorosa traversa di Toni nella ripresa. L’Italia diede il solito sfoggio di resistenza in trincea fino ai supplementari, per poi pescare il jolly che non ti aspetti: non Vieri, non il gemello Inzaghi, ma il sostituto di quest’ultimo, Pierluigi Orlandini, subentrato a gara in corso. L’atalantino ancora non lo sapeva, ma stava per vivere il momento più alto della sua carriera: palla persa dai lusitani sull’out di destra, Orlandini si accentrò senza incontrare grandi resistenti e con un sinistro velenoso mandò la sfera sotto l’incrocio dei pali più lontano.

Era il 97’, e anche se non tutti realizzarono all'istante, il torneo era finito in quel momento. L’Italia aveva vinto grazie a un golden gol un Europeo che, probabilmente, avrebbero meritato più gli altri. Qualche anno dopo, il karma ci presentò il conto con gli interessi.