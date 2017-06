La Serie A 2017/2018 è al completo. Sarà ancora dominio Juventus o la corsa dei bianconeri si fermerà a 6 scudetti consecutivi?

Neanche il tempo di finire che è già ora di guardare al futuro. È sempre così, nel mondo del calcio. Anche quando una stagione è appena conclusa, non c'è mai tempo da perdere e bisogna già proiettarsi verso la prossima annata. Quindi adeguiamoci anche noi. Dopo aver visto le 20 squadre che comporranno la prossima Premier League, ora tocca alla Serie A.

Sappiamo che, ora come ora, può sembrare troppo presto parlare della stagione 2017/2018 del massimo campionato italiano, ma vogliamo dare subito un profilo di come potrebbe essere. A partire dalla sorpresa Spal, tornata in Serie A dopo 49 anni, e finendo con il Benevento di Baroni alla prima storica partecipazione.

O ancora la Juventus: riusciranno i vice campioni d'Europa a confermarsi sul trono d'Italia per la settima volta consecutiva? Forse sì, ma dipenderà molto dal mercato suo e delle dirette concorrenti. Insomma, gli interrogativi che vengono in mente sono centinaia, quindi concentriamoci squadra per squadra.

Serie A 2017/2018: le 20 squadre del prossimo campionato

Atalanta

Allenatore: Giampiero Gasperini (confermato)

La più grande sorpresa della passata stagione. La squadra bergamasca non si è "limitata" ad uno storico quarto posto in campionato (che dalla prossima stagione vorrebbe dire Champions League diretta), ma ha fatto molto altro. Innanzitutto ha scommesso su un allenatore dalle qualità uniche, che a sua volta ha voluto rischiare portando alla ribalta tantissimi giovani.

Solo per citarne alcuni: Gagliardini, Caldara, Kessie, Conti, Petagna, Cristante. Il tutto condito dall'esplosione del Papu Gomez. Per la prossima stagione il Presidente Percassi ha già fissato gli obiettivi: salvezza tranquilla e una buona fase a gironi in Europa League, continuando a puntare sui giovani. Programmazione e umiltà.

Benevento

Allenatore: Marco Baroni (confermato)

Dopo lo 0-0 nell'andata della finale playoff, ai campani bastava anche un pareggio per la promozione in virtù del miglior piazzamento in classifica. Il Benevento è andato oltre, e con l'1-0 al Carpi firmato Puscas, dopo 88 anni di storia è promosso per la prima volta in Serie A. E pensare che quella della passata stagione è stata la prima volta nella serie cadetta.

Bologna

Allenatore: Roberto Donadoni (confermato)

Una stagione fatta di alti e bassi, quella del Bologna di Donadoni. Più bassi, a dir la verità. La salvezza è comunque arrivata in maniera del tutto tranquilla, ma siamo sicuri che per il prossimo campionato l'ex ct vorrà migliorare la propria squadra, partendo da solide basi. Le incedibilità di Verdi e Di Francesco sono la dimostrazione che la linea da seguire rimane quella tracciata un anno fa. E se si vincesse la scommessa Cerci...

Cagliari

Allenatore: Massimo Rastelli (confermato)

Una buonissima stagione, quella appena conclusa, per il Cagliari di Rastelli. Per una neopromossa, chiudere a 47 punti non è niente male. Dopo la conferma dell'allenatore ex Avellino, ora bisognerà programmare il mercato. Si ricomincerà sicuramente dal gruppo storico, mentre Bruno Alves ha già salutato la truppa: ufficiale il suo approdo ai Rangers Glasgow.

Chievo Verona

Allenatore: Rolando Maran (confermato)

Non sarà propriamente una squadra composta da giovani di primo pelo (età media di ben 30,6 anni), ma il Chievo ogni anno riesce a salvarsi senza nemmeno faticare troppo. La solidità del club di Campedelli è tale che dal 2001, anno della prima promozione in Serie A della propria storia, c'è stata una sola retrocessione (nel 2007, l'anno successivo l'immediato ritorno nella massima serie). Anche quest'anno sarà contemplata tra le papabili alla retrocessione, ma non contateci troppo. Certo, una piccola svecchiata non farebbe male.

Crotone

Allenatore: Davide Nicola (confermato)

La sappiamo tutti la splendida storia del Crotone, ultimo a 9 punti al termine del girone d'andata e salvatosi incredibilmente all'ultima giornata ai danni dell'Empoli, tornato in B dopo tre stagioni. Ora però bisognerà ripartire, cercando di lottare fin da subito per la salvezza senza aspettare la primavera per risorgere.

L'aiuto dello stadio Ezio Scida fin dalla prima giornata (lo scorso anno i calbresi giocarono le prime partite a Pescara) potrà sicuramente essere d'aiuto, ma qualche rinforzo per allungare la squadra servirà come il pane.

Fiorentina

Allenatore: Stefano Pioli (nuovo)

Dopo le due stagioni con Paulo Sosa, la Viola ha appena ufficializzato l'ingaggio biennale dell'allenatore Stefano Pioli, da poco uscito dalla turbolenta storia con l'Inter ma pronto a rimettersi subito in gioco. Il mercato invece è un'incognita: sicuro l'addio di un pilastro come Gonzalo Rodriguez, anche giocatori come Kalinic, Vecino e Badelj sembrano sul piede di partenza. Ci sarà tanto lavoro da fare, per Pantaleo Corvino.

PIOLI E’ IL NUOVO ALLENATORE DELLA FIORENTINA. BENTORNATO STEFANO!

Genoa

Allenatore: Ivan Juric (confermato)

Una salvezza arrivata soltanto alla penultima giornata, tre cambi in panchina e le rivolte dei tifosi. Non proprio una stagione memorabile, quella del Genoa di Preziosi. Salvo colpi di scena si ripartirà da Juric in panchina, mentre il capitano Burdisso ha già salutato il club. Il mercato dovrà essere all'altezza se non si vuole evitare un'altra stagione del genere.

Inter

Allenatore: Luciano Spalletti (nuovo)

Sarà l'ennesima estate di rivoluzioni, in casa Inter. Dopo gli addi di Mancini, De Boer e Pioli ecco Spalletti, allenatore dalle grandissime capacità pronto a vincere la scommessa nerazzurra. Stallo sul mercato: prima le cessioni, poi gli acquisti. La prossima stagione sarà quella giusta per il ritorno in Champions League dopo sei anni?

Juventus

Allenatore: Massimiliano Allegri (confermato)

Cardiff è stata una delusione troppo grande per tutto il popolo juventino. Ma dall'ennesima finale di Champions persa (la settima nella propria storia, un record), la squadra dominatrice delle ultime sei stagioni italiane deve uscirne con la consapevolezza che qualcosa per arrivare in cima all'Europa manca, ma parliamo di poche cose.

Un mercato volto ad ampliare il numero della rosa sarà fondamentale, poiché in primavera Allegri si è trovato molto spesso con pochissime scelte a causa di qualche infortunio importante. Resterà ad ogni modo la squadra da battere, senza se e senza ma.

Lazio

Allenatore: Simone Inzaghi (confermato)

Una stagione straordinaria quasi fino alla fine, per la Lazio di Simone Inzaghi. Nonostante un lieve calo nelle ultime giornate che è costato il quarto posto in classifica, la squadra laziale si è dimostrata osso duro per chiunque e grazie anche all'esplosione definitiva di Keita è riuscita a tornare in Europa League e a raggiungere la finale di Coppa Italia, poi persa con la Juventus.

Il mercato in uscita rischierà di rompere degli equilibri in quanto Keita è molto vicino alla Juve, Biglia ad un passo dal Milan e De Vrij è cercato da mezza Europa. Ma Lotito troverà la soluzione.

Milan

Allenatore: Vincenzo Montella (confermato)

Stagione tutto sommato da salvare, quella del Milan. Per buona parte della stagione Montella è riuscito a far giocare molto bene la squadra e, nonostante nel finale ci sia stato un calo precipitoso, il ritorno in Europa è arrivato ugualmente.

Sul mercato i rossoneri sono stati finora i più attivi di tutti: Musacchio, Kessie e Ricardo Rodriguez hanno già messo la firma sul contratto, Biglia potrà essere il prossimo. Con un attaccante di altissimo livello il ritorno in Champions League non sarà utopia.

Napoli

Allenatore: Maurizio Sarri (confermato)

86 punti (record nella storia del club), una seconda parte di stagione a dir poco clamorosa e tante, tantissime cose belle per il Napoli di Maurizio Sarri. Nonostante tutto, lo scudetto e anche il secondo posto sono stati mancati.

Cosa si può fare più di così? Onestamente poco, ma un piccolo miglioramento qualitativo della rosa potrà rendere i partenopei davvero al livello della Juventus. La certezza deve essere Sarri, vero artefice di una delle squadre che gioca forse il miglior calcio d'Europa. Inoltre un po' di fortuna in Champions League non guasterebbe.

Roma

Allenatore: Eusebio Di Francesco?

Sarà rivoluzione in casa Roma. Dopo aver detto addio a Francesco Totti dopo 25 anni, il club si è separato anche da Luciano Spalletti dopo un anno e mezzo in cui l'ex allenatore dello Zenit ha portato i giallorossi a giocare un calcio concreto ed efficace. Mai vincente, però.

Il prossimo tecnico sarà con ogni probabilità Eusebio Di Francesco, uno che conosce bene l'ambiente avendoci giocato per diversi anni. Tenere giocatori come Salah (ha già l'accordo con il Liverpool), Rudiger e Nainggolan non sarà semplice, ma Monchi non è certo l'ultimo arrivato. Si prospetta un'estate movimentata a Trigoria.

Sampdoria

Allenatore: Marco Giampaolo (confermato)

Ripartire da Giampaolo, Muriel e Schick non sarebbe affatto male in casa Samp. Anche se per quest'ultimo le speranze sono davvero risicate, in quanto la Juventus è ad un passo da lui. Bisognerà comunque vedere se Marotta deciderà di lasciarlo un altro anno ai blucerchiati, ma in ogni caso il futuro del ceco classe '96 è bianconero. Ad ogni modo i tifosi non hanno motivo di preoccuparsi: la squadra è solida e con qualche giusto innesto di potrà ripetere un grande campionato.

Sassuolo

Allenatore: Cristian Bucchi?

Qualche incognita dalle parti di Sassuolo c'è. A cominciare dall'allenatore, che dovrebbe essere Cristian Bucchi dopo l'addio ormai certo di Di Francesco direzione Roma. Annunciata anche la cessione di Acerbi, colonna portante della difesa, bisognerà difendersi dagli attacchi delle big ai gioielli emiliani. La programmazione sarà fondamentale per una squadra che vuole tornare a stupire come nel 2016, quando arrivò la qualificazione in Europa League.

Spal

Allenatore: Leonardo Semplici (confermato)

La sorpresa più grande del campionato di Serie B ora si appresta ad affrontare la massima serie dopo ben 49 anni di assenza. La Spal dovrà dimostrare che quanto di buono visto la scorsa stagione non è stato casuale e cercheranno sicuramente di restare aggrappati alla Serie A con tutte le proprie forze. L'aumento di capienza dello stadio Mazza e il rinnovo dei prestiti di giocatori giovani e promettenti come Meret possono rappresentare i primi passi di una società pronta a guardare al futuro con grande concretezza.

Torino

Allenatore: Sinisa Mihajlovic (confermato)

Belotti resta o Belotti non resta? Questo è il dilemma per Mihajlovic e tutti i tifosi granata. Un eventuale addio del numero 9 porterebbe nelle casse della società fior fior di milioni, ma abbasserebbe notevolmente il numero dei gol potenziali della prossima stagione. Staremo a vedere. Va comunque detto che l'ex allenatore del Milan ha in serbo (scusate la battuta) un grande Toro e l'obiettivo Europa, con degli acquisti di buon livello, non sarebbe utopistico.

Udinese

Allenatore: Luigi Del Neri (confermato)

Dopo il cambio in panchina, con Del Neri subentrato a Iachini, l'Udinese ha mostrato ottime cose in campionato salvandosi senza nessun tipo di problema. I margini di miglioramento sono ampissimi, sta alla società trattenere qualche big e provare a comprare i giocatori giusti. Si prospetta comunque un altro campionato tranquillo in Friuli.

Hellas Verona

Allenatore: Fabio Pecchia (confermato)

Una promozione diretta in Serie A e una piazza rivitalizzata dopo la retrocessione disastrosa del 2016. A Verona sponda Hellas ci sono tutti i presupposti per un'ottima stagione nella massima serie, anche se degli acquisti di peso serviranno. Pazzini sarà senza dubbio il punto fermo della squadra.