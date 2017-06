Giornata di conferenze stampa a Roma alla vigilia della trentasettesima edizione del Golden Gala Pietro Mennea, tappa italiana della IAAF Diamond League in programma Giovedì sera allo Stadio Olimpico di Roma.

0 condivisioni 0 stelle

19 ore fa di Diego Sampaolo

La mattinata si è aperta con il tradizionale incontro con la stampa del Presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Alfio Giomi e del Meeting Director Luigi D’Onofrio, che hanno fornito gli ultimi dettagli tecnici della quarta tappa della IAAF Diamond League 2017, la prima su suolo europeo dopo Doha, Shanghai e Eugene.

Alfio Giomi:

“Il Golden Gala si conferma come uno dei più importanti meeting del mondo. E’ un appuntamento di un giorno ma rappresenta il momento culminante di sei giornate intense di atletica. La Runfest, evento promozionale all’interno del Parco del Foro Italico ha mostrato i tanti volti del nostro sport. Questo evento dimostra che l’atletica sia ancora capace di raggiungere milioni di persone. Nel meeting dedicato a Pietro Mennea e nello stadio della vittoria olimpica di Livio Berruti non vediamo l’ora di poter assistere alla gara di Filippo Tortu contro due medagliati olimpici dei 200 metri. Per seguire Filippo ci saranno i suoi compagni di classe a fare il tifo nella “Curva Tortu”. Desidero ricordare che 50 giovani di Amatrice saranno ospiti del Golden Gala grazie ad un’iniziativa delle fiamme Gialle e saranno nostri ospiti a Castelporziano. Un altro momento da ricordare della serata di domani sarà la consegna del Premio Bruno Zauli a Gianmarco Tamberi e al campione olimpico di judo Fabio Basile”.

La parola è passata successivamente a Luigi D’Onofrio, ex specialista dei 110 ostacoli e storico Meeting Director del Golden Gala.

“Il Golden Gala è la punta di diamante per l’atletica italiana ed è la prima tappa della Diamond League su suolo europeo. Dopo Roma seguiranno gli appuntamenti di Oslo e Stoccolma. Come organizzatori siamo impegnati nel cercare soluzioni tecniche e regolamentari che aumentino l’appeal del pubblico. Al Golden Gala sono rappresentate 55 nazioni di tutti i continenti. I concorsi rappresentano il clou del meeting con tutti i medagliati olimpici di Rio. Avremo i 200 metri con il nostro Filippo Tortu opposto ad atleti di valore mondiale a cominciare da André De Grasse e Christophe Lemaitre. Nei 5000 metri Hellen Obiri e Genzebe Dibaba cercheranno di realizzare la migliore prestazione mondiale dell’anno. Siamo fiduciosi per quanto riguarda la presenza di pubblico. Possiamo dire che la Tribuna Tevere sarà quasi sold out e abbiamo deciso di vendere gli altri settori più costosi a prezzi ribassati per accontentare tutti gli appassionati”

I primi atleti a prendere la parola sono stati André De Grasse, tre volte medagliato olimpico sui 200 metri a Rio, Christophe Lemaitre, bronzo olimpico sui 200m lo scorso anno, e Filippo Tortu, argento iridato a Bydgoszcz 2016 sui 100 metri.

Filippo Tortu debutterà sul palcoscenico della Diamond League in una gara individuale valida per il punteggio del circuito dopo l’apparizione con la staffetta 4x100 della passata edizione.

“Sarà un’emozione fortissima perché avrò la fortuna di gareggiare contro avversari di livello mondiale. Correrò il mio primo 200 metri dal 2015 in poi. Non gareggio su questa distanza dal giorno del mio record italiano allievi di 20”92 ma sono fiducioso perché ho avuto ottimi riscontri in allenamento. Spero di poter correre sotto i 20”50 e avvicinare il minimo per i Mondiali di Londra fissato a 20”44. Ho sempre pensato che il record italiano juniores di 20”28 stabilito da Andrew Howe fosse uno dei risultati più straordinari nella storia dell’atletica italiana. Avvicinare questo record sarebbe un grande risultato. Ho avuto la fortuna di conoscere sia Mennea che Berruti e mi sento legato a questi due grandi campioni. Essere accostato a loro non mi mette pressione ma mi riempie di gioia”

André De Grasse ha raccontato del suo progetto di conseguire la laurea in sociologia. In questa stagione il ventiduenne canadese ha corso in 9”96 con vento a favore a Eugene e ha vinto i 200 metri a Kingston in 20”14. A Roma correrà sui 200 metri sulla distanza dove ha vinto l’argento alle spalle di Usain Bolt.

Serve un duro lavoro per concretizzare i propri sogni ma fuori dalla pista voglio pensare soprattutto a divertirmi. Quando sono tornato nella mia scuola dopo le medaglie vinte alle Olimpiadi sono stato accolto come un eroe. La mia professoressa della Milliken High School ha ricordato la prima volta che mi vide correre rimase sorpresa per il fatto che fossi così veloce pur correndo con scarpe da basket. Mi aspetto di eseguire al meglio la gara di domani. Sono sicuro che ci sarà grande pubblico e spero di godermi al meglio la gara. Dopo Rio ho curato al meglio le partenze sulla distanza più corta. Penso di correre sia 100m sia i 200m nel corso della stagione in funzione dei Mondiali di Londra

Christophe Lemaitre è uno dei velocisti più amati dal pubblico romano dopo aver corso tante volte sulla pista dello Stadio Olimpico nelle passate edizioni del Golden Gala.

Mi piace essere di nuovo a Roma. C’è una bella atmosfera e il pubblico è fantastico. Voglio correre forte e avvicinare il record europeo di Mennea ma non è la mia priorità

Dafne Schippers correrà per la prima volta sulla pista dello Stadio Olimpico di Roma in carriera.

La mia prima volta a Roma. E’ una città stupenda. Domani farò di tutto per ottenere il mio miglior crono stagionale dopo avere corso due volte sui 200 metri. Ho cambiato gruppo di allenamento e con il mio nuovo coach Rana Reider stiamo lavorando molto bene. La preparazione sta andando bene come dimostrato sui 200 metri”.

Ronnie Baker debutta a Roma dopo il brillante inizio di stagione nel quale è già sceso due volte sotto i 10 secondi portando il personale a 9”96 a Kingston. Nell’ultima tappa della Diamond League ha vinto a Eugene in 9”86 ventoso. Baker è soprannominato Newbie, il novizio, e sta disputando la prima stagione piena da professionista dopo i titoli NCAA del 2015 e del 2016 a livello indoor. Baker è nato a Louisville nel Kentucky ma è cresciuto nel freddo dell’Alaska dove si dedicò inizialmente alla corsa campestre. Cominciò la carriera come quattrocentista a livello di high school.

Ho cominciato a giocare a basket a livello di high school. Il mio sogno era diventare un cestista ma avevo bisogno di fare qualcosa di diverso una volta finita la stagione di basket e ho iniziato a praticare atletica. Ci sono molti sprinter emergenti. Spero di potermi qualificare per i mondiali di Londra e di poter correre contro Usain Bolt prima del suo ritiro. Ho sempre ammirato lo stile di vita di Usain Bolt. E’ un atleta straordinario e ha portato molto entusiasmo nel mondo dello sport. Sogno di diventare bravo come lui. Il mio obiettivo è vincere il titolo olimpico a Tokyo 2012

Dopo i velocisti è stato il turno delle saltatrici Alessia Trost e Mariya Kuchina Lasitskene, protagoniste del salto in alto, e Ekaterini Stefanidi e Sandi Morris, stelle del salto con l’asta.

Alessia Trost ritroverà la storica rivale Kuchina in un momento particolare della sua carriera dopo il cambio di allenatore avvenuto lo scorso autunno.

Con Kuchina ci conosciamo da moltissimo tempo Mariya ha avuto una carriera migliore della mia ma io ho dovuto affrontare delle difficoltà. Spero che il cambio di allenatore possa portarmi a saltare di nuovo in alto. Con Marco Tamberi e suo figlio Gianmarco ho trovato un ambiente molto stimolante. Dopo Roma gareggerò a Stoccolma

Mariya Kuchina Lasitskene ha superato due volte i 2 metri con 2.03 a Eugene e 2.00m a Opole (sotto la pioggia) e ha tanta voglia di riscattare un 2016 difficile dopo l’esclusione della Russia dalle competizioni internazionali in seguito ai tanti casi di doping. Lasitskene è stata ammessa come atleta neutrale ma senza bandiera.

Sono a Roma per la seconda volta. E’ una grande gioia e farò di tutto per dare il massimo. Sono stata punita per un errore commesso da qualcun altro. Il 2016 è stato davvero duro. Speravo di poter gareggiare a Rio, poi quando ho capito che i Giochi erano persi, ho cercato di non lasciarmi andare e di prepararmi al meglio per questa stagione. Ho pianto molto ma lo sport è la mia vita. Gareggio sempre con gioia e spero di tornare a rappresentare la Russia. Nel corso dell’inverno mi sono sposata e questo mi ha aiutato a rilassarmi e a ritrovare la serenità

Nel salto con l’asta si preannuncia un duello ad alta quota tra le tre medagliate olimpiche Ekaterini Stefanidi, Sandi Morris e Eliza McCartney.

Ekaterini Stefanidi

Dopo il grande 2016 ho lavorato molto durante l’inverno e ora mi sento meglio rispetto all’anno scorso. Ho cambiato allenatore. Ora mi segue mio marito. Ho lavorato molto sulla forza e ora sono più veloce. Sono in grande condizione per superare i 4.90m

Sandi Morris

Mi sento in forma e credo che servirà saltare 4.90 per vincere. Di recente ho saltato 4.84m a Houston vicino a casa mia. Ho pensato di cambiare le aste e passare a quelle che misurano 4.60m ma ho deciso di rimandare questo esperimento all’anno prossimo. Durante l’inverno ho avuto qualche problema ad una caviglia. Penso di poter tornare alla condizione dell’anno scorso e di superare i 5 metri

Spazio infine a Thomas Rohler e a Genzebe Dibaba, protagonisti di due delle gare di maggior tasso tecnico della serata.

Eliza McCartney arriva a Roma con un record personale di 4.82m stabilito ad inizio stagione in Nuova Zelanda.

Una sensazione pazzesca. La Nuova Zelanda è un paese piccolo. Molta gente ora mi conosce e mi sembra davvero irreale. Mi piace il sostegno della gente. Nelle ultime settimane mi sono allenata in Germania insieme al mio coach Jeremy McColl. E’ davvero tutto nuovo e sto imparando a capire come funziona la vita nel circuito. E’ la mia prima gara stagionale e non so davvero cosa aspettarmi

Thomas Rohler:

Domani sarà un’altra grande gara. Ho aperto la stagione alla grande con il 93.90 di Doha. Non vedo l’ora di gareggiare a Roma. Il campo dei partenti è di altissimo livello. Nella mia città natale Jena Jan Zelezny ha stabilito il record mondiale nel 1996. Ero ancora molto piccolo ma mio padre ha visto il record dal vivo. Il mio allenatore me lo ha raccontato. Ora c’è una generazione di giavellottisti completamente nuova, ma sapere che nello stadio dove mi alleno è stato battuto il record mondiale è una sensazione davvero speciale

Genzebe Dibaba:

A Roma ho trovato condizioni ottime. La pista mi è sembrata veloce, spero di correre una grande gara. Non temo le mie avversarie e punto ad un grande risultato cronometrico

Un momento speciale sarà dedicato alle gara paralimpiche nelle quali parteciperà Martina Caironi, campionessa olimpica nella categoria T42.