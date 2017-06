I Cavs hanno fatto tutto ciò che era loro possibile, forse anche qualcosa oltre, ma hanno sbattuto anche in gara 3 contro i Warriors e un Durant che mette le mani sul trofeo di MVP.

di Simone Mazzola

Potrebbe sembrare la scena di Mamma ho perso l’aereo, invece è semplicemente quello che in tanti hanno urlato, o perlomeno pensato, nelle prime ore del mattino italiano vedendo Kevin Durant dominare il quarto periodo di gara 4 e mettere una pietra molto voluminosa su queste NBA Finals.

I Warriors espugnano la Quicken Loans Arena per 118-113 dopo che avevano visto la sconfitta in faccia molto da vicino quando erano sotto di sei a tre minuti dalla fine. Lì è arrivato lo 0-8 dal campo per i Cavs, l’8-0 di parziale firmato dai Warriors e un libro che si stava riaprendo si è clamorosamente chiuso cadendo per terra a fianco del letto dei morenti Cavs.

È il colpo del definitivo ko a questa serie che, nelle prime due partite, aveva visto il completo dominio della squadra di Kerr, ma che in questo terzo atto ci ha regalato uno spettacolo da tramandare ai posteri con talento dei singoli, di squadra e pathos, proprio come tutti bramavamo.

La bellezza e l’intensità emotiva di questa partita lascia un'inebriante sensazione per chi ha vinto il sonno e si è svegliato quando tutto era ancora buio. Il “finalmente una partita per cuori forti" lascia lo spazio a quel retrogusto che non ti aspetti quando godi di una prelibatezza. È l'amaro che lascia la consapevolezza che questa serie è sostanzialmente finita. C’è chi si aggrappa ancora alla cabala e al fatto che i Cavs abbiano compiuto un miracolo l’anno scorso, ma è vana speranza perché questi Warriors non sono contrastabili in singola partita, figuriamoci in una serie a sette che ora diventa a quattro con altrettanti match point. Nessuno è mai stato in grado di produrre una marcia di 15-0 nei playoffs, anche se forse non basta a comprendere quanto questi Warriors siano qualcosa di speciale.

NBA, cosa possono fare di più questi Cavs?

La risposta è semplicemente nulla. Hanno giocato una partita ottima, hanno combattuto con tutte le forze che potevano schierare, hanno avuto un LeBron James che ha aggiunto ancora un po’ di mito alla sua enorme grandezza con una prova da 39 punti, 11 rimbalzi e 9 assists e un Kryie Irving che ha spiegato al mondo cos’è l’onnipotenza in uno contro uno griffando 38 punti con un secondo tempo stellare.

Sembrava quasi fatta sulla tripla di JR Smith e che ci fosse davvero uno spiraglio per cambiare questa serie, ma anche LeBron sembra convinto:

Non ho mai giocato in carriera contro una forza realizzativa e un talento simile.

Ne avevamo parlato dopo gara 2, quando avevamo visto nel volto e nelle dichiarazioni del re un pizzico di rassegnazione al cospetto di enormi avversari e dopo questa sconfitta anche LBJ non può che rendere onore alla più grande macchina da basket che l’NBA abbia mai potuto apprezzare sui propri campi.

JR Smith ci crede ancora e il suo tweet “Cavs in 7” poi cancellato adducendo a un hackeraggio del profilo, fa molto più costume che altro. Pensare che possa succedere realmente è pura follia.

Impronte da MVP con Hall of famer come gregari

All’ultima pausa, analizzando la prova di Durant sino a quel momento, si pensava a un qualcosa di normale facendo ritornare le menti a quando solo dodici mesi prima aveva steccato completamente la partita decisiva per portare i Thunder in finale, traendo avventate conclusioni sulla sua consistenza quando conta. Poi abbiamo apprezzato il suo quarto periodo da 14 punti, ma soprattutto tutti i canestri decisivi che hanno consegnato tre quarti di anello ai suoi, davanti ai quali ci si può togliere solo l’ideale cappello. Dodici minuti stellari, il canestro che tiene vive le speranze, una tripla in transizione dove ha detto di aver pensato intensamente solo alla retina che si muoveva mentre passava la metà campo e i liberi che hanno sigillato il risultato. Il premio di MVP ha già i calchi delle mani di Durant, perché il suo “next chapter” iniziera così. E se non sarà venerdì, sarà poco dopo.

Sono usciti articoli incensatori sulla scelta di Durant e il paragone sulle sue esperienze passate, parlando di gregari e co-stelle. Tralasciando per una volta Steph Curry per il quale servirebbe un capitolo a parte, il terzo giocatore di questa squadra è Klay Thompson che ne mette 16 nel solo primo quarto (30 finali), difende alla morte sul miglior ball handler (che può incontrare come avversario) e trova tempo per infilare la tripla nel quarto periodo che tiene vive le speranze. In tanti, forse troppi, hanno bollato Klay come fallimentare nei playoffs valutando le sue percentuali, ma in questa finale sta dimostrando che il gioco si sviluppa su tanti aspetti e nonostante questo, con due MVP al fianco, riesce a ritagliarsi partite da 30 punti elevando ancor di più la sua efficienza. Vincere o perdere è anche questione di sorte, ma avere la mentalità del campione è cosa per pochi...e guai a chi dice che Thompson non lo sia.