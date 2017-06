S'interrompe a un passo dal sogno finale l'avventura degli Azzurrini di Evani: gli inglesi vincono in semifinale, rimane l'obiettivo terzo posto contro l'Uruguay.

3 ore fa di Stefano Fiori

Si risveglia sul più bello l'Italia di Evani. È l'Inghilterra a conquistare la finale del Mondiale Under 20: i Three Lions vincono in rimonta 3-1, al termine di un secondo tempo letteralmente dominato. Gli Azzurrini di Alberico Evani abbandonano così in semifinale il sogno di portare a casa il titolo iridato per la prima volta nella storia.

La doccia fredda per gli Azzurrini è arrivata tutta nella ripresa, dopo che il solito Orsolini aveva trovato il vantaggio quando non erano ancora passati due minuti dal fischio d'inizio. Nella ripresa, però, i ragazzi di Paul Simpson hanno visto riconosciuto un arrembaggio durato praticamente 45 minuti.

Per l'Italia ora non resta che il premio di consolazione: domenica 11 giugno, alle ore 8.30, andrà in scena la finale per il terzo e quarto posto contro l'Uruguay. L'Inghilterra punterà invece alla vittoria del Mondiale Under 20 contro la rivelazione Venezuela.

Mondiale Under 20, Italia subito avanti contro l'Inghilterra

Uno sguardo alle formazioni, poi un morso al panino mentre l'arbitro fischiava l'inizio: neanche il tempo di finire il boccone e l'Italia è già in vantaggio. Partono a razzo gli Azzurrini, come il pallone spedito in fondo al sacco da Riccardo Orsolini: ancora lui, sempre lui, capocannoniere solitario del torneo grazie alle sue 5 reti consecutive. Una sentenza, il gioiello di proprietà della Juventus, ma che bravo anche il suo compagno d'attacco all'Ascoli: Favilli si esibisce in una sequenza di finta + assist che meritava già da sola il gol.

A Orsolini sono bastati meno di due minuti per portare in vantaggio l'Italia, nella semifinale del Mondiale Under 20 contro l'Inghilterra

I Leoncini inglesi, colpiti a freddo, cercano subito di riorganizzarsi: ci riusciranno piano piano, arrivando nel finale di tempo a sfiorare il pareggio in un paio d'occasioni. Prima della doppia chance di Solanke (un colpo di testa fuori di poco e il destro respinto da Zaccagno), è però Dimarco a maledire la sfortuna: il terzino dell'Inter (quest'anno in prestito all'Empoli) prima si vede murata una conclusione a botta sicura, poi strozza troppo un sinistro da posizione centrale.

L'Inghilterra domina e dilaga nella ripresa

Se gli Azzurrini erano partiti come saette nel primo tempo, la furia inglese nella ripresa lascia senza fiato. Tra il 53' e il 68' sono praticamente incalcolabili le reti sfiorate, letteralmente sfiorate dai giovani sudditi di Sua Maestà. Presi per mano da Solanke e galvanizzati dall'ingresso in campo del talento del Liverpool Sheyi Ojo, i ragazzi di Simpson creano un'enormità di occasioni: due conclusioni da fuori area che scheggiano il palo, una traiettoria a giro dello stesso Ojo che ha la stessa sorte, una super uscita di Zaccagno ancora una volta sul tremendo numero 19 e un salvataggio sulla linea di tacco da parte di Romagna. Evani capisce che alla squadra serve più sostanza e inserisce un centrocampista, Ghiglione, per una punta, Panico.

L'Inghilterra dilaga nella ripresa: finisce 3-1

Il break però è solamente illusorio, perché l'Inghilterra trova il tanto agognato vantaggio: Lookman non deve far altro che depositare a porta vuota sul cross, indovinate di chi, di Ojo. Il sigillo finale arriva al minuto 88, con il destro di Solanke che trova un Zaccagno non prontissimo. È la sentenza finale sul sogno degli Azzurrini: ora l'ultimo obiettivo nel Mondiale Under 20 è quello di centrare il terzo posto contro l'Uruguay.