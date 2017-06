L'argentino e il Barcellona sono vicini all'accordo per rinnovare fino al 2021 o al 2022. Su CR7: "È uno dei migliori al mondo e si supera ogni anno".

Il quotidiano Marca tranquillizza i tifosi del Barcellona: la trattativa per il rinnovo di Lionel Messi è a buon punto. Il giocatore, che il 24 giugno compirà 30 anni, ha il contratto in scadenza fra un anno. I tempi sono maturi e il club non ha alcun interesse a far trascorrere tempo inutile.

Meglio mettere nero su bianco il prima possibile per evitare lungaggini e speculazioni inutili, anche se effettivamente riesce difficile immaginare Leo con una maglia che non sia quella blaugrana. Ma papà Jorge è un osso duro e il club non vuole farsi trovare impreparato.

Dalla sua il Barcellona ha anche le parole di Leo che ha sempre detto che il club catalano è la sua casa e lì vorrebbe chiudere la carriera. Il giocatore lo ha ripetuto ancora ieri a Espn in un'intervista nella quale ha parlato anche del suo rapporto con Cristiano Ronaldo:

Il rinnovo è quello che ho sempre sognato e sempre voluto. Vorrei finire la mia carriera al Barcellona, dunque vedremo.

Secondo le anticipazioni di Marca le parti hanno raggiunto l'accordo di massima sull'importo che il Barcellona verserà a Messi. Rimane da definire la durata del contratto che potrebbe arrivare al 2021 o al 2022, quando il giocatore avrà 34 o 35 anni. Non esattamente una questione da poco, ma Bartomeu dispensa grande ottimismo.

Messi in gol contro l'Alaves nella finale di Coppa del Re

"Cristiano si supera ogni anno"

Non è stata una grandissima stagione per Messi e per il Barça: la Coppa del Re è un brodino caldo per un club abituato a ben altri trofei e la Scarpa d'oro è solo una piccola consolazione a livello individuale per il giocatore. Tutto il resto l'ha vinto il Real Madrid del suo rivale Cristiano Ronaldo, che proprio nei giorni scorsi aveva avuto parole di grande rispetto nei suoi confronti. E Leo si muove sulla stessa linea: