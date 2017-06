Il 2 settembre sfida decisiva al Bernabeu per volare diretti a Russia 2018, altrimenti sarà spareggio. Il ct Ventura è carico: "Possiamo fare grandi cose".

3 ore fa di Francesco Bizzarri

C’è una partita e tutta un’estate di mezzo, ma Italia e Spagna pensano già alla sfida del 2 settembre. Il girone G delle Qualificazioni ai Mondiali 2018 vede le due squadre appaiate in classifica a quota 13 punti. Gli Azzurri devono ancora affrontare il Liechtenstein, le Furie Rosse e la Macedonia. Due match che assomigliano tanto a delle formalità in attesa dello scontro decisivo.

Va diretta in Russia la prima del girone, la seconda classificata sarà costretta a disputare lo spareggio per ottenere il pass. Nemmeno un punto in terra spagnola basterebbe ai ragazzi di Ventura, perché Morata e compagni sono in vantaggio nella differenza reti.

Ecco perché la partita dell’11 giugno al Friuli contro il Liechtenstein è di vitale importanza per l'Italia: bisogna vincere, ovvio, ma anche segnare tanto. La Spagna gliene fece 8 all’andata. Noi "appena" 4.

Italia, la gioia dopo il 3-0 all'Uruguay

Italia, avanti così

Il ct dell' Italia Gian Piero Ventura è contento dopo il 3-0 all’Uruguay in amichevole. L’ex allenatore del Torino però, pensa alla Spagna.

In Italia tutti giudicano in base a un tiro o a un risultato. Ci sono cose buone qui, il bel calcio si organizza con il tempo. Se lavoreremo bene, nulla ci è precluso. Continuo a ripetermi: c’è la possibilità di fare qualcosa di estremamente importante in futuro.

Per Ventura è tempo di raccogliere i primi frutti. Aveva iniziato l'avventura azzurra con una sconfitta in casa contro la Francia. Da lì in poi è rimasto imbattuto per 8 partite. Tavecchio già pensa di rinnovargli il contratto fino all’Europeo del 2020. Ma anche in questo caso tutto ruota intorno al 2 settembre, a quella sfida decisiva contro gli spagnoli per avere la sicurezza di andare in Russia.

Italia, Ventura dopo un anno da Ct azzurro: bilancio positivo

Spagna, fai così paura?

6 vittorie e 3 pareggi. Il prossimo appuntamento si chiama Macedonia: l’antipasto per la sfida con l’Italia. A Murcia la Spagna fa 2-2 in amichevole contro la Colombia. E la squadra del ct Lopotegui ha anche rischiato di perdere. Il salvatore delle Furie Rosse si chiama Alvaro Morata , che segna il gol del pareggio all’89’. Esperimenti, giocatori esordienti (Illaramendi quarto debuttante della nuova era) e un gruppo che vive un piccolo momento di transizione tra vecchi e giovani. Nove partite per l’ex allenatore del Porto:. Il prossimo appuntamento si chiama Macedonia: l’antipasto per la sfida con l’Italia.

Morata in gol contro la Colombia: sua la rete del 2-2

Sabato 2 settembre si giocherà allo stadio Bernabeu, la Spagna non gioca una partita ufficiale nell'impianto di Madrid dal 2009. Sarà una bolgia, un magma rosso pronto a spingere la Roja. L'Italia vuole far prevalere l'azzurro.