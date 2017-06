Il divorzio tra il coach greco e il Barça può dare il via ad un vero e proprio domino. Anche Milano e Maccabi sono alla ricerca di un nuovo allenatore.

1 condivisione 5 stelle

2 ore fa di Alessandro Assad

Georgios Bartzokas non è più l'allenatore del Barcellona. Ad annunciarlo è stata la stessa società catalana nel corso di una conferenza stampa nella giornata di ieri. L'avventura spagnola per l'ex allenatore di Olympiacos e Lokomotiv Kuban è durata quindi una sola stagione.

La notizia era nell'aria già diverse settimane. Quella appena terminata, infatti, la si può considerare come una delle stagioni più fallimentari della squadra blaugrana: undicesimo posto in Eurolega ed eliminazione nei quarti di finale playoff della Liga per mano del Valencia.

I vertici della società catalana hanno deciso di resettare tutto e, come spesso accade, la prima testa a saltare è stata quella dell'allenatore.

🏀 Georgios Bartzokas deixa de ser l'entrenador del @FCBbasket



🏀 Georgios Bartzokas no seguirá como entrenador del Barça Lassa pic.twitter.com/NlpHNhs8dI — FCB Basket (@FCBbasket) June 7, 2017

Eurolega, via al domino degli allenatori

Il GM blaugrana ha dichiarato che il nome del nuovo allenatore sarà annunciato nei prossimi giorni. La mossa del Barcellona però potrebbe portare cambiamenti non solo in terra catalana, ma in tutta l'Eurolega. Tra i possibili candidati alla panchina spagnola ci sono David Blatt e Sarunas Jasikevicius.

Jasikevicius potrebbe tornare a Barcellona da allenatore

Proprio il coach dello Zalgiris, al momento, pare il favorito seppur con diversi ostacoli. L'ingaggio dell'allenatore lituano comporterebbe un importante investimento vista la rivoluzione totale del roster chiesta dello stesso Sarunas; inoltre, secondo le normative dell'ACB (la lega del basket spagnolo), potrebbe risultare alla guida di una squadra del massimo campionato spagnolo non prima del gennaio 2018. Un ostacolo burocratico, questo, che arrestò le trattative anche nella passata estate.

Più difficile la pista David Blatt. L'allenatore americano, nonostante il contratto biennale col Darussafaka, sembra essere certo di lasciare la Turchia, complice il fatto che la sua squadra non prenderà parte alla prossima Eurolega. Sull'ex allenatore dei Cavs, oltre al Barça, ci sono il CSKA Mosca (in caso di separazione da Itoudis) e soprattutto il Maccabi Tel Aviv. La squadra israeliana avrebbe offerto un triennale da quasi 4 milioni per convincere Blatt a tornare a Tel Aviv, dove ha vinto l'Eurolega nel 2014.

Tornando al "silurato" Bartzokas, la scorsa settimana in Spagna è circolata voce di un possibile interessamento del Baskonia per l'allenatore greco, in caso di addio di Sito Alonso.

Coach Pianigiani con Studemire

Interessata a David Blatt lo sarebbe anche l'Olimpia Milano, che è pronta all'ennesima rivoluzione. Dopo la pessima figura in Eurolega e l'eliminazione nei playoff di campionato per mano di Trento, la squadra meneghina è alla ricerca del sostituto di Jasmin Repesa con cui si sta trattando la rescissione. I primi nomi fatti sono stati quelli di Pablo Laso del Real Madrid, Joan Plaza dell'Unicaja Malaga, Simone Pianigiani dell'Hapoel Gerusalemme e, appunto, David Blatt. Come per l'allenatore americano, anche le piste che portano ai due coach spagnoli sembrano davvero impraticabili. Rimane quindi in piedi quella che porta all'ex ct azzurro. La scelta di Pianigiani, però, non sarebbe piaciuta ai tifosi dell'Olimpia che hanno lanciato l'hashtag #NOPIANIGIANI, diventato popolare in pochissime ore. Il motivo di questo "odio" è dovuto all'idea di veder seduto sulla panchina dell'EA7 l'ex allenatore della Montepaschi Siena.

Rinnovo in arrivo per Trinchieri?

Chi non sembra destinato cambiare squadra è l'italiano Andrea Trinchieri. L'ex allenatore di Cantù e della nazionale greca era stato accostato a tante grandi squadre di Eurolega come Maccabi e Barcellona, ma sembra vicino ad un rinnovo biennale con i tedeschi del Bamberg.