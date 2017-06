Il Trentino Alto Adige si dimostra la regione più scelta per i ritiri estivi, con ben otto squadre. Dopo Vinovo la Juventus andrà direttamente negli Usa e in Messico.

Se il calcio è la vostra passione, se non riuscite a pensare ad altro neanche quando siete in vacanza, se non resistete e volete vedere subito i nuovi acquisti della vostra squadra del cuore sul calciomercato e magari strappargli un selfie o un autografo, cominciate a scordarvi il mare: tra le squadre della prossima Serie A solo il Bologna comincerà il proprio ritiro vicino alle nostre coste.

Da anni ormai tecnici e preparatori atletici preferiscono portare i giocatori in altura, dalle Alpi agli Appennini, dove è considerato più facile e leggero cominciare a sudare per espellere le tossine accumulate durante le vacanze. Frescura e clima mite anzitutto, quindi.

La regione più gettonata per il ritiro estivo delle squadre di Serie A è anche quest'anno il Trentino Alto Adige, scelta da ben otto club per la preseason. Le montagne lombarde, bellunesi, Friuli e Tirolo completano la scelta alpina, ma ci sono anche i monti calabresi oltre ai centri sportivi di Vinovo e Milanello.

Serie A: chi ha scelto il ritiro in Trentino Alto Adige

Le strutture delle province di Trento e Bolzano sono le più richieste per il ritiro estivo delle squadre di Serie A. Il primo ad arrivare sarà il pullman della Roma, a Pinzolo - come da tradizione - dal 3 al 17 luglio, per la prima volta senza Totti e sarà seguito due giorni dopo da quello del Napoli che, nelle tre settimane di permanenza a Dimaro, deve preparare i preliminari di Champions League. Dal 6 al 16 luglio l'Inter farà le prime sgambate a Riscone di Brunico in attesa della tournée cinese, mentre fra il 7 e l'8 arriveranno anche il Chievo a Brentonico, la Fiorentina a Moena, il Cagliari a Pejo e il Verona che, abbandonata Racines, ha scelto Mezzano di Primiero. Il 12 infine toccherà al Bologna che, dopo il ritrovo sulle coste cagliaritane di Castiadas dal 3 all'8 luglio, sbarcherà a Castelrotto per poi chiudere a Kitzbühel in Tirolo.

Callejon nell'ultima preseason contro il Nizza

Tanta montagna ma non solo Alpi

Protagoniste dei ritiri delle squadre di Serie A saranno anche le montagne di Alpi e Prealpi lombarde: un classico ormai il soggiorno del Torino a Bormio (due settimane a partire dal 14 luglio), mentre l'Atalanta di Gasperini si radunerà il 10 a Rovetta, non lontano da Bergamo, e la Sampdoria l'11 a Ponte di Legno. Fra Veneto e Friuli, invece, i ritiri di Lazio - dall'8 al 23 ad Auronzo di Cadore - e Spal, prima a Tarvisio (7 luglio) e poi dal 21 ad Auronzo, dove il 22 affronterà in amichevole la squadra di Simone Inzaghi.

Per il Genoa tradizionale ritiro a Neustift in Austria

Genoa e Udinese hanno scelto l'Austria. Per i rossoblù Neustift nelle Alpi dello Stubai è ormai una tradizione: soggiorneranno dal 10 al 22 luglio. I bianconeri udinesi invece saranno in Carinzia dal 17 al 31. Montagna autoctona per il Crotone che ha scelto l'Appennino cosentino dal 16 luglio al 4 agosto: Moccone ha portato bene, anzi benissimo nell'ultimo campionato, vietato cambiare.

Le altre scelte per il ritiro estivo

Detto che non sono ancora note le destinazioni di Sassuolo, in attesa di allenatore, e della vincitrice dello spareggio fra Carpi e Benevento, rimangono Juventus e Milan. I campioni d'Italia si raduneranno a Vinovo e il 15 luglio cominceranno la lunga tournée negli Stati Uniti e in Messico dove disputeranno diverse amichevoli di lusso (Barcellona, Psg e Roma fra le altre), mentre i rossoneri si ritroveranno nella quiete di Milanello dal 5 al 14 luglio. A seguire almeno due match ad alta intensità contro Borussia Dortmund (il 18) e Bayern Monaco (22) per preparare al meglio i preliminari di Europa League.