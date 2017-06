I bianconeri incasseranno 109 milioni di euro per l'edizione appena terminata della Coppa: per i madrileni "appena" 81 milioni in cassa.

2 ore fa di Luca Guerra

Importante e doverosa premessa: perdere fa sempre male, soprattutto se succede nella settima finale su nove giocate e se in palio c'è la Champions League. Quando però il premio di consolazione complessivo è pari a 109 milioni di euro, probabilmente è più semplice dimenticare le sconfitte: è il caso della Juventus. Al termine della massima competizione continentale per club, nella quale Mandzukic e compagni hanno perso per 4-1 contro il Real Madrid nella finale di Cardiff, nelle casse del club bianconero sono confluiti 28 milioni di euro in più rispetto al montepremi accumulato dai blancos allenati da Zinedine Zidane.

L’approdo alla finale del Millennium Stadium, passato per la vittoria del girone eliminatorio che opponeva i bianconeri a Siviglia, Lyon e Dinamo Zagabria e per i successi nelle partite a eliminazione diretta contro Porto, Barcellona e Monaco, è valso 51 milioni: di questi, 20 sono stati incamerati grazie alla partecipazione alla fase a gironi e sono comprensivi dei premi partita per le 4 vittorie e i 2 pareggi, mentre l’accesso agli ottavi è stato ripagato dall’UEFA con 6 milioni di euro, poco meno dell’arrivo ai quarti (6.5 milioni) e in semifinale (7.5). Il pass per il Galles, invece, ha avuto un valore di ben 11 milioni.

Cinquantuno milioni che diventano 109 grazie al market pool, consistente nella distribuzione dei ricavi commerciali UEFA. Un elemento che rappresenta nel caso dei bianconeri di Massimiliano Allegri il 54% dei profitti derivanti dalla partecipazione alla Champions League 2016/2017. E in caso di successo a Cardiff, la Juventus avrebbe portato a casa circa 113 milioni di euro, grazie ad un bonus da 15,5 per la vittoria.

Per quale ragione la squadra che perde la finale guadagna 28 milioni di euro in più rispetto alla vincitrice? La spiegazione è stata fornita dal portale Calcio e Finanza, che ha stilato un elenco degli introiti nelle casse della Juventus grazie alla Champions League 2016/2017. I due vantaggi della società bianconera sul Real sono riferiti al market pool: la cifra che l’UEFA garantisce è legata, tra i vari parametri, al numero di club rappresentanti la singola nazione.

Così, se la Spagna ha visto in campo Real, Barcellona, Atletico Madrid e Siviglia, l’Italia ha perso nei preliminari la Roma e negli ottavi il Napoli. Inoltre, la metà del market pool è assegnato in base al posizionamento nel campionato precedente: la Juventus ha vinto la Serie A 2015/2016, mentre il Real Madrid è arrivato secondo nella scorsa edizione della Liga. Numeri che cozzano con il risveglio bianconero in Borsa all'indomani del ko in finale di Champions, quando il titolo della Juventus aveva registrato una flessione dell’11,6% a 0,702 euro.

Dal calcolo dei guadagni sono esclusi gli incassi al botteghino, con i quali la Vecchia Signora tocca i 130 milioni. Precisamente, la Juventus percepirà il 53,26% dei proventi derivanti dal market pool su scala italiana, precedendo Napoli (34,89%) e Roma (11,89%), mentre il Real Madrid incasserà il 29,44% degli incassi, meno del Barcellona (31,11%) e più di Atletico Madrid (23,34%) e Siviglia (16,11%). Un altro fattore discriminante è rappresentato dalla differente quantità di denaro destinata dall'UEFA a Italia e Spagna per i diritti televisivi: nelle casse tricolori arrivano 248 milioni di euro annui, mentre al di là dei Pirenei l'incasso è di 208 milioni.

Juventus vincitrice della Serie A e della Coppa Italia 2016/2017

Così, se la vittoria della Champions League per la Juventus resta una maledizione, la parziale consolazione per i bianconeri arriva dagli emolumenti su scala europea, utili per investire nella rosa da consegnare per la prossima stagione ad Allegri, fresco di rinnovo fino al 2020. Nessuno ha infatti guadagnato più soldi di Buffon e compagni dalle partecipazioni alla Champions League negli ultimi cinque anni: le stime basate sui dati ufficiali Uefa, riportate da As, fissano a 383 milioni il tetto toccato tra il 2012 e il 2017 dai bianconeri, capaci di raggiungere due finali, a fronte di un’eliminazione nei quarti di finale, una negli ottavi e un addio alla fase a gironi. Sul campo il Real Madrid ha fatto molto meglio, vincendo tre volte la Coppa e fermandosi due volte in semifinale, ma nelle casse della casa blanca sono entrati “solo” 319 milioni.