Secondo i media spagnoli il PSG valuta il suo regista 70 milioni di euro: su di lui ci sarebbe il Barcellona. Ma l'agente Di Campli frena le voci.

7 ore fa di Daniele Minuti

Le voci di calciomercato su Marco Verratti non accennano a spegnersi. Nonostante sia il centrocampista che la dirigenza del Paris Saint-Germain abbiano più volte ribadito l'intenzione di non separare le proprie strade, il giocatore è un nome caldo in ogni sessione estiva.

L'interesse per l'abruzzese da parte delle big europee, Barcellona e Juventus in primis, non è mai stato un mistero. Ma le alte richieste del club parigino e i molteplici rinnovi di contratto firmati da Verratti hanno sempre bloccato sul nascere ogni possibile trattativa.

In queste ore però, sui media spagnoli è stata diffusa l'indiscrezione secondo la quale il Paris Saint-Germain avrebbe fissato ufficialmente il prezzo del suo numero 6.

Calciomercato, il PSG fissa il prezzo per Verratti

Verratti potrebbe lasciare il Paris Saint-Germain

Verratti è ormai da anni uno dei pezzi pregiati di ogni sessione di calciomercato. Il centrocampista ha rinnovato per l'ennesima volta con il Paris Saint-Germain meno di 12 mesi fa, ma le richieste per lui continuano ad arrivare viste le grandi prestazioni con la maglia dei francesi.

Ora però sembra che il PSG abbia deciso di fissare ufficialmente una cifra per il classe '92. Secondo il quotidiano spagnolo AS, la società di Parigi vorrebbe per il suo regista almeno 70 milioni di euro, mentre il giornale catalano Sport rivela che proprio Verratti avrebbe chiesto alla dirigenza di lasciare il Paris Saint-Germain, con il Barcellona che sarebbe alla finestra.

Alla ricerca di un giocatore in grado di sostituire Iniesta, i catalani sarebbero disposti a pagare ai parigini la cifra richiesta per Verratti, che interessa da tempo alla società blaugrana. Ma ieri sera, ai microfoni di Sky Sport, l'agente del centrocampista Donato Di Campli ha smentito seccamente le voci che vorrebbero il suo assistito vicino a sbarcare in Spagna.

Mi sento di escludere che Marco vada al Barcellona. Non parla neanche lo spagnolo.

Per ora quindi, le notizie che avvicinano Verratti al Barça sarebbero soltanto delle suggestioni di calciomercato. Ma se il giocatore avesse davvero chiesto la cessione, per lui ci sarebbe la fila. E tutte le squadre che lo seguono, Barcellona, Juventus o Bayern Monaco, avrebbero la disponibilità economica per soddisfare le altissime richieste del Paris Saint-Germain.