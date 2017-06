La società ha fatto passi in avanti per arrivare al tecnico del Sassuolo e spera di ufficializzarlo entro la fine della settimana. Fronte mercato: piacciono Pellegrini e Berardi.

8 ore fa di Daniele Rocca

C'è aria di rivoluzione dalle parti di Trigoria. Gli addii di Totti e Spalletti rappresentano le prime tessere di un domino che compone il nuovo progetto Roma. La priorità, al momento, è quella di trovare il nuovo allenatore. L'erede designato Di Francesco sembra sempre più vicino all'approdo nella Capitale.

Dopo i rinnovi di Allegri, Montella e Inzaghi, la conferma di Sarri e l'approdo di Spalletti in nerazzurro, la Roma è l'unico top club italiano senza una guida. Nelle ultime ore la società giallorossa ha fatto passi in avanti per arrivare al tecnico del Sassuolo.

La speranza è quella di ufficializzare Di Francesco già nel fine settimana. Per poi concentrarsi sulle operazioni di calciomercato. Il ds Monchi ha già pronta la lista degli acquisti, senza dimenticare il capitolo rinnovi: oltre a Strootman (fresco di rinnovo fino al 2022), la dirigenza capitolina farà di tutto per trattenere anche Nainggolan.

Calciomercato Roma, la lista di Monchi

La risposta più semplice, spesso, è anche quella giusta. Ecco perché Di Francesco potrebbe portare con sé due pedine nella prossima finestra di calciomercato: si tratta di Lorenzo Pellegrini e Domenico Berardi, entrambi di proprietà del Sassuolo e convocati per l'Europeo Under 21. Il primo conosce già l'ambiente giallorosso, per lui sarebbe un ritorno a casa visto che è cresciuto nelle giovanili della Roma. Mentre per il secondo sarebbe il definitivo salto di qualità dopo i tanti anni passati in Emilia.

Ma il calciomercato della Roma non parla solo italiano: in difesa piacciono i profili di Pezzella e Lemos, oltre che del giovane centrale del Feyenoord, Karsdorp (su di lui c'è anche l'Inter). Mentre a centrocampo gli occhi di Monchi restano puntati su Seri del Nizza. In avanti rimane vivo l'interesso per il Papu Gomez (derby con la Lazio) e Alan Ruiz dello Sporting Lisbona. Anche se per l'attaccante argentino il club lusitano ha già rifiutato un'offerta da 20 milioni.