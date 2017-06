I Campioni d'Europa non sono più interessati al portiere spagnolo del Manchester United: confermato Keylor Navas, occhi sulla situazione Donnarumma.

un'ora fa di Andrea Pettinello

La trattativa di calciomercato per il passaggio di David de Gea al Real Madrid è saltata. I Blancos, dopo la vittoria della Champions League, hanno fatto un passo indietro e sono ora intenzionati a confermare Keylor Navas, nel frattempo però continuano a monitorare la situazione di Donnarumma che non ha ancora firmato il rinnovo con il Milan.

Florentino Perez - scrive Marca - avrebbe riconsiderato l'oneroso investimento al quale il Real Madrid sarebbe andato incontro, circa 75 milioni che sarebbero usciti dalle casse dei campioni d'Europa per il 26enne spagnolo. È stato già informato Jorge Mendes, procuratore di de Gea, che sembra ora intenzionato a chiedere al Manchester United un prolungamento di contratto fino al 2021 (quello attuale scade nel 2019).

Tra i più contenti e soddisfatti per la conclusione di questa vicenda c'è ovviamente José Mourinho, che già al termine della scorsa stagione si era detto fiducioso del fatto che il portiere sarebbe rimasto a Old Trafford. Del resto, dopo aver vinto 3 volte negli ultimi 4 anni il premio di giocatore dell'anno, de Gea è diventato uno dei capisaldi dello spogliatoio del Manchester United e in caso di addio di Rooney potrebbe ricevere la fascia di capitano.

Calciomercato, de Gea resta al Manchester United

David de Gea è ormai dal 2015 un costante obiettivo del Real Madrid. Le merengues hanno sempre espresso il loro interesse per il portiere del Manchester United, basti pensare che nelle ultime tre finestre di calciomercato hanno bussato alla porta dei Red Devils per capire i margini di una trattativa.

Quest'anno sul piatto c'erano addirittura 75 milioni di euro, un cifra che lo stesso Real Madrid ha ritenuto troppo onerosa. Ora il club spagnolo si concentrerà su altri obiettivi di calciomercato.