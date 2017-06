Intercettato dai cronisti all'aeroporto di Lisbona, l'attaccante ha commentato la notizia uscita ieri in Portogallo di un'imminente offerta astronomica.

È il sogno proibito di tutti i club del mondo. Solo uno può averlo: oggi è il Real Madrid. Ma domani? Il futuro di Cristiano Ronaldo potrebbe essere lontano dalla capitale spagnola. Stando alla notizia riportata ieri dal quotidiano sportivo portoghese 'A Bola', sulla scrivania di Florentino Perez starebbe per giungere un'offerta da 180 milioni.

Difficile dare un prezzo a CR7, soprattutto dopo l'ultimo anno solare: oltre alle due Champions League, Cristiano Ronaldo ha vinto la Liga e il Mondiale per Club con il Real Madrid e l'Europeo da capitano del Portogallo. Impresa che gli è valsa il quarto Pallone d'Oro della sua carriera.

Se però il Real Madrid dovesse ricevere effettivamente un'offerta assurda per il suo fuoriclasse, potrebbe prendere seriamente in considerazione l'idea di dire addio al portoghese. Le proposte potrebbero arrivare sia dall'Europa (Francia e Inghilterra) sia dalla lontana Cina. Per aumentare l'alone di mistero intorno al suo futuro, Cristiano Ronaldo ha commentato la notizia di calciomercato pubblicata ieri da 'A Bola'.

Calciomercato Real Madrid, Cristiano Ronaldo e l'offerta da 180 milioni

Indiscrezione verosimile o ennesima boutade di calciomercato. Che corrisponda a realtà o meno, vale la pena approfondire la notizia uscita ieri in Portogallo. Soprattutto dopo le parole del diretto interessato: prima di raggiungere i compagni di Nazionale, Cristiano Ronaldo è stato intercettato dai cronisti all'aeroporto di Lisbona.

Niente è impossibile.

El "nada es imposible" de Cristiano Ronaldo por 180 millones, según 'A Bola' https://t.co/GLZebxdQQT pic.twitter.com/Q9jev0XeBJ — MARCA (@marca) June 8, 2017

Bastano tre parole ad alimentare scenari che fino a qualche giorno fa sembravano surreali. CR7 sembra non escludere nessuna eventualità, compreso l'addio al Real Madrid. O semplicemente si diverte a tenere tutti col fiato sospeso dopo 8 anni straordinari trascorsi in Spagna.