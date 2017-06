Sia i giallorossi che i partenopei cercano un esterno e hanno messo gli occhi sullo spagnolo. Il Milan per ora non ha intenzione di cederlo.

1 ore fa di Daniele Minuti

Il calciomercato in entrata del Milan è stato fino ad ora di altissimo livello. Nel giro di una settimana sono arrivati gli annunci ufficiali degli acquisti di Mateo Musacchio e Franck Kessié e oggi è il giorno in cui è arrivato a Milanello il terzino svizzero Ricardo Rodriguez.

La notizia di oggi però riguarda il mercato in uscita e svela un interesse da parte di Napoli e Roma per Suso. Entrambe le squadre sono alla ricerca di un esterno destro d'attacco e quello dello spagnolo sarebbe un profilo gradito sia a Sarri che al probabile prossimo allenatore giallorosso, Eusebio Di Francesco.

Per il momento l'intenzione della dirigenza rossonera sarebbe quella di trattenere Suso al Milan, perché ritenuto imprescindibile in particolare dopo la partenza di Deulofeu. Ma se la trattativa per il suo rinnovo dovesse protrarsi troppo a lungo, il Milan potrebbe anche pensare di privarsene.

Sia il Napoli che la Roma hanno necessità di acquistare un'ala destra durante questa sessione di calciomercato: i partenopei sono in cerca di un'alternativa valida a José Callejon, in modo da poter ruotare i giocatori del tridente offensivo in vista del triplo impegno della prossima stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, Sarri e De Laurentiis vorrebbero provare a fare un'offerta al Milan perché riterrebbero Suso il profilo perfetto per ricoprire questo ruolo.

La Roma invece potrebbe dover rimediare alla cessione di Mohamed Salah, sempre più vicino al trasferimento al Liverpool. Ieri Sky Sport ha rivelato che il nuovo direttore sportivo giallorosso Monchi vede in Suso il sostituto ideale dell'egiziano e al contrario del Napoli, i capitolini offrirebbero allo spagnolo un posto da titolare.

Napoli e Roma sono seriamente interessate a Suso e sarebbero disposti a fare un'offerta importante per lui, ma per adesso il Milan ritiene il suo esterno classe '93 irrinunciabile per il progetto tecnico di Montella. Considerando l'addio di Deulofeu e la probabile cessione di Carlos Bacca, la perdita di Suso vorrebbe dire per l'allenatore rossonero ricostruire da capo il reparto d'attacco. Per questo Fassone e Mirabelli stanno trattando con lui il rinnovo del contratto che attualmente scade nel 2019, per far sentire il giocatore importante e toglierlo definitivamente dal calciomercato.