Con la pista Morata che si è raffreddata, il Milan comincia a studiare le alternative. Rossoneri a colloquio con l'entourage di Diego Costa.

910 condivisioni 4 stelle

5 ore fa di Massimiliano Rincione

Diego Costa potrebbe concretamente diventare il nuovo centravanti del Milan. Tempi maturi per l'addio dello spagnolo al Chelsea, con Antonio Conte che lo ha messo sulla lista dei partenti del prossimo calciomercato. Autore di 22 centri in stagione tra Premier League e FA Cup, il nazionale spagnolo lascerà i Blues nel corso della prossima estate. Scartata a priori l'ipotesi ritorno all'Atletico Madrid - causa blocco mercato vigente fino al mese di gennaio - e rispedite al mittente le sirene cinesi, per Costa potrebbero clamorosamente aprirsi le porte di un approdo nella massima serie italiana. Lo stallo creatosi nella trattativa Morata - nonostante l'agente abbia riaperto all'ipotesi rossonera nelle ultime ore - ha portato il Milan a considerare delle alternative di assoluta qualità, utili a rimpiazzare il partente Carlos Bacca.

Assodate le palesi difficoltà nell'arrivare ad Andrea Belotti e l'ormai prossima chiusura dell'affare Aubameyang-Paris Saint-Germain, il ds Mirabelli avrebbe stretto i tempi per provare a portare a Milanello proprio Diego Costa. L'opportunità per approfondire il discorso legato al possibile approdo del puntero troverà luogo nell'incontro che si terrà tra il potente procuratore portoghese Jorge Mendes e l'accoppiata formata da Massimo Mirabelli e Marco Massone. Meeting che in realtà sarebbe stato organizzato nell'ottica di un possibile arrivo in sede di calciomercato del giovane attaccante André Silva, altro assistito dell'agente lusitano e attualmente in forza al Porto.

André Silva rappresenta ad oggi l'alternativa più economica - si fa per dire - per l'attacco del Milan, essendo valutato dal club di Oporto circa una quarantina di milioni. L'insanabile rottura di Diego Costa con lo staff tecnico del Chelsea potrebbe però far sì che l'attaccante ex Atletico possa concretamente sbarcare in Italia, magari anche a prezzo di saldo. Con un contratto in scadenza a giugno 2019, i Blues non potranno pretendere una cifra esorbitante per il giocatore: Costa potrebbe lasciare Londra anche per meno di 40 milioni di euro. Da superare però l'ostacolo ingaggio, visti i quasi 10 milioni di euro a stagione che percepisce. I rossoneri nell'eventualità offrirebbero una cifra leggermente inferiore a Diego Costa, nella speranza che la punta sia favorevole ad una piccola decurtazione.

André Silva, attaccante oggi al Porto. Anche lui sarebbe nella lista dei papabili per il post-Bacca.

Calciomercato Milan: doppio colpo Keita-Biglia?

Il Milan nel prossimo calciomercato punterà molto sul rafforzamento del reparto offensivo. In quest'ottica la dirigenza rossonera starebbe guardando con attenzione al pacchetto esterni, vista la partenza di Gerard Deulofeu. Si sono intensificati i contatti con la Lazio, con la quale si potrebbe imbastire un doppio affare che porterebbe agli arrivi di Lucas Biglia e Keita Balde Diao.

Lucas Biglia e Keita Baldé festeggiano la vittoria nel derby di ritorno contro la Roma. Ambedue potrebbero sbarcare a Milano, sponda rossonera.

Se per il primo vi è un accordo quasi totale sia con il club biancoceleste che con il giocatore, per quanto concerne l'ex canterano bisognerà trovare un'intesa con il suo entourage, già d'accordo sulla parola con la Juventus. In caso di eventuale assenso al trasferimento in rossonero però, sarebbe già pronta una bozza d'accordo complessivo con il patron della Lazio Claudio Lotito, che lascerebbe andare il tandem di giocatori per una cifra vicina ai cinquanta milioni di euro.