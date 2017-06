Dopo l'intesa per Biglia, i due club starebbero per chiudere il secondo trasferimento: un'operazione complessiva da 50 milioni di euro. E i bianconeri rimangono alla finestra.

4 ore fa di Daniele Rocca

Prima Biglia, poi Keita. Doppia operazione tra Milan e Lazio per il trasferimento dei due calciatori da Roma a Milano. Dopo aver ufficializzato l'arrivo Mateo Musacchio e Franck Kessié e Ricardo Rodriguez, il club rossonero sta per chiudere altre due trattative. E la finestra di calciomercato, ufficialmente, non è ancora aperta.

Molto dipenderà anche dalla volontà della Juventus, che nei giorni scorsi aveva messo sul piatto un'offerta da 22 milioni per Keita. Lotito però è stato chiaro: non cede il calciatore per meno di 30: il Milan ha recepito il messaggio.

Per i due giocatori biancocelesti, infatti, sarebbe pronta un'operazione che supera i 50 milioni di euro. I rossoneri si stanno scatenando in fase di calciomercato e, già nelle prossime ore, potrebbe arrivare una doppia ufficialità. Per il momento il lavoro di Fassone e Mirabelli sta portando i frutti sperati.

Calciomercato Milan, c'è l'accordo per Keita

Il futuro di Keita è a un bivio. Da una parte c'è l'interesse della Juventus, la sua meta preferita, dall'altra l'accordo raggiunto tra Lazio e Milan, con l'offerta dei rossoneri che supera di molto quella del club di Agnelli. Disposto anche ad aspettare una stagione per assicurarsi il senegalese a costo zero nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Durante un incontro con l'agente del calciatore, Roberto Calenda, la società biancoceleste ha ammesso di aver raggiunto l'intesa economica con il Milan. Ora la palla passa a Keita: sta al calciatore scegliere la destinazione. Le proposte di rinnovo di Lotito sono cadute nel vuoto, ma i soldi messi sul piatto dai rossoneri (circa 30 milioni) sembrano mettere tutti d'accordo.